【股民熱話】香港地　買樓花上唔到會　係咩玩法？

港股繼續窄幅上落，炒股票冇咩話題，缸邊友轉移視線至樓市。聞說新界屯門一個「納米戶」新樓盤，樓花買家未能申請銀行按揭，以致大失預算。



近幾年，香港樓價一直升，唔少買家都要申請按揭兼且要借到盡才能上車，而銀行同財務公司都一直大開方便之門，長做長有。可如今傳來，有銀行暫停審批一屯門新盤的樓花按揭申請，難免令人感到奇怪。



有指銀行回覆是，針對樓花按揭，每個樓盤都有按揭貸款額限制，即係爆咗「Quota」；有指銀行在提供按揭服務時，會考慮多項因素，包括市場情況、風險評估、物業質素、樓花期等等；亦有指與相關項目已獲批入伙紙，但尚未獲滿意紙有關，故選擇即供上會或觸及到樓花按揭額度限制，總之說不出一個所以然來。



咁啱，呢期香港社會動盪方面，新界區可謂風風雨雨，該區的地產市道近日已明顯轉冷，投資者信心大打折扣，人心虛怯。突然傳來區內有新盤買家申請樓花按揭未遂，難免令人揣測區內發生的治安事件及市道變化會否是銀行審批按揭申請的考慮因素之一。



姑勿論如何，近日有投資銀行下調香港寫字樓市道預測，而啟德官地以低於市場預估的下限價批出，在在說明香港樓市的氣氛在冷卻。雖然，未來數年，住宅新供應低企，剛性需求仍大，加上美國好大機會減息，或會對樓價帶來支持。惟畢竟置業是一項大投資，在經濟前景不明朗因素籠罩下，除非發展商大幅減價促銷，否則預期樓價會持續高企，但成交會減少，那對買、賣雙方，都未必有利。



至於地產股，暫時維持中性看法，畢竟講緊全球又再放水，銀紙貶值、利率低企，地產股主要資產係揸磚頭，衰極會有個譜，但選股上宜避開受零售、旅遊市道不濟和經貿活動減少所影響的商場及寫字樓收租股。



東方產經專欄作者帥哥

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