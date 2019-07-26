俄鋁第二季鋁銷量增兩成

俄鋁(00486)公布，第二季鋁產量總計93.8萬噸，按季增長1%，其中西伯利亞冶煉廠佔鋁總產量的93%。



期內，鋁銷量為108.2萬噸，按季增長20.8%，增長主要由於出售部分因「外國資產管理辦公室」制裁而在2018年底累積的原鋁剩餘庫存。附加值產品銷量增加至41.4萬噸，升59.9%。平均鋁實現價格微升1.1%至每噸1,970美元。



氧化鋁方面，第二季總產量按季少0.7%，至191.8萬噸。公司俄羅斯營運佔氧化鋁總產量36%。



俄鋁認為，全球原鋁需求在今年上半年按年相比增長1%至3,300萬噸(中國以外幾乎持平於1,500萬噸，而中國則按年增長1.4%至1,800萬噸)。加上目前全球製造業活動萎縮(摩根大通全球製造業採購經理人指數從5月的49.8降至6月49.4的80個月新低)，公司擔心整體宏觀經濟形勢將對下半年的鋁需求產生負面影響。



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