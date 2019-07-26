【即市分析】晶片股短炒值博

東方產經專欄作者股博士：近期資金都係炒股不炒市，繼醫藥股及物業管理股發力後，近期見晶片股、手機設備股及5G股發力。但講到爆炸力，以晶片股相對可取。(半導體板塊追蹤：https://bit.ly/2gX2WfH )



首先，美國白宫早前消息指，總統特朗普與7間科技產品巨擘主事人會面，同意他們提出關於向中國電訊商華為供貨時，希望美國商務部可迅速批出豁免許可的要求。當中參與會面的企業包括美光科技、Western Digital、高通、Alphabet旗下谷歌、思科、英特爾與博通。



由此可見，美國短期似乎對華為以至其他高科技企業鬆手，難怪手機設備股以至晶片股如ASM太平洋(00522)、中芯國際(00981)、舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)近期愈升愈有，資金押注態度明顯。



其次，由於中美高級別貿易談判下周展開，屆時會唔會進一步放生華為以至有更多利好板塊的消息透露，暫未可知，但可作為一個潛在利好板塊誘因。另外，大行麥格理發表報告指，ASM太平洋今年第二季業績雖遜預期，但對第三季銷售指引與該行及市場預期一致，故重申對其「跑贏大市」之投資評級，上調目標價至115元，反映大行對行業睇法尚算正面。



策略上，ASM太平洋股價近期累升已多，周四更現黃昏之星，走勢不利，所以宜轉吼中芯國際，其股價近期走勢正路，昨日(周四)上破9元關阻力，MACD牛叉持續，短期料挑戰前高位9.76元阻力，可小注跟進，跌穿8.7元止蝕。

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