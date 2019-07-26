港股格局：姚浩然料期結前持續牛皮

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，港股近日窄幅上落，因市場正觀望下周聯儲局議息會議。現時市場預期聯儲局將減息四分一厘，若聯儲局於會後聲明繼續放鴿，令市場憧憬再有減息可能，將利好港股向上突破。姚相信，港股於下周期指結算及議息會議前，並不會有大波動，恒指將於28,200至28,800點區間上落。



融創中國(01918)發盈喜，料中期盈利較去年同期增長超過45%，姚認為盈喜對股價有刺激，不過市場正關注內地逐漸收緊房企融資，加上融創公司的負債水平不少，股價再上升空間有限，暫時於40元水平有極大阻力。



華晨中國(01114)宣布派特別股息每股0.74元，消息是市場預計之內，因華晨去年底出售與寶馬的合資車廠25%股權，股價已經炒上。雖然近日汽車股回穩，但因派發特別股息是個別事件，對整個行業版塊利好作用不大。姚提醒，投資汽車股前需要留意銷售數據，而今年汽車銷售數據未如理想；如有意買入汽車股，可以留意廣汽集團(02238)，因公司銷售數據較同業理想。



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