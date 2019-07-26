【高盛推介】資金多關注騰訊Put輪

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(25日)收市升約1.9%，周五(26日)早段則低開約0.5%後反彈至接近3個月高位，並跑贏大市。



有券商預期騰訊今年次季手遊收入可按年增長23%。該行維持「買入」投資評級，目標價418元。此外，有另一券商上調公司今年每股盈測1.5%至10.04元人民幣，給予「買入」投資評級，目標價464元。



觀察個股認股證資金流向，可見近日資金追捧認沽證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約3,080萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。此外，周五早段繼續有資金流入認沽證。而認購證於周四繼續獲資金流出，但較周三(24日)少，有約680萬元。



投資者如看淡，高槓桿的選擇可留意價外幅度約7%，年期約兩個月的騰訊沽證(14835)，行使價349.8元，2019年9月26日到期，實際槓桿14.5倍，行使價330至370元間、中年期產品中，槓桿最高。



貼價的選擇則可留意價外幅度約4%，年期約3個月的騰訊沽證(18903)，行使價359.8元，2019年10月28日到期，實際槓桿10.7倍，貼價、4隻類近條款產品中，槓桿最高。



相反，投資者如看好，可考慮以行使價370至405元間的認購證作部署。當中可留意年期約兩個月的騰訊購證(18502)，行使價401.08元，2019年9月23日到期，實際槓桿15.9倍，行使價370至405元間、約兩個月期或以上產品中，槓桿最高。



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