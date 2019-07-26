【午市重點睇】美匯企97.7水平　英鎊續弱

●在亞洲市，美匯指數徘徊97.7水平，港匯低見7.8185，最新回升至7.8145；離岸人民幣(CNH)企6.87水平，圓匯曾跌至108.56，歐元於1.1149水平上落，英鎊低企1.244。金價回落至1,417美元。布油在63.49美元，紐油報56.23美元。道指期貨升46點。



●港股繼續窄幅上落，恒生指數半日跌127點或0.45%，報28,467點。https://bit.ly/32R1out

-港股格局：姚浩然料期結前持續牛皮。

-泊到百事大碼頭，五谷磨房飆高兩成。

-金茂配股引入平安人壽，股價漲近8%。

-魚缸通：跌近7成冇有怕，散戶買大禹金融。



●【即市分析】

-中國移動考驗底部支持。https://bit.ly/2SFMKlh

-晶片股短炒值博。https://bit.ly/30UA7FF

-港股後市仍有機會爆上… https://bit.ly/2JViMHf



●A股快報：兩市橫行，多隻科創板股份急跌。https://bit.ly/2yefs3a



●亞洲股市：日韓澳股齊報跌，日產挫逾2%。https://bit.ly/2ZeSDIm



●港元拆息︰1個月期連跌兩日至1.95厘。



●人民幣速遞：中間價下調59點子，離岸價企6.87。



●運房局：未來3至4年一手私樓供應維持9.3萬伙。第2季私人住宅施工量為1,700伙，為2017年第3季以來的新低。https://bit.ly/2SEcv5n



●軟銀組建逾千億美元的第二隻願景基金，Apple等參投。



●全球經貿戰：美日代表將於8月1日會晤。



●傳騰訊進軍日本雲計算市場。

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