【瑞通推介】地產股續弱　購沽證推敲

瑞通認股證牛熊證銷售部：歐洲央行維持利率不變，觸發投資者擔心美國聯儲局下周議息時減息幅度不如預期，加上部分大型美企業績遜預期，拖累美股隔晚受壓。道指收報27,140點，跌128點或0.5%。



港股周四(25日)表現牛皮，恒指收報28,594點，升70點或0.25%。周五(26日)早段承接美股跌勢，曾回吐逾200點至28,400點之下。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾2,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾720萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周四其牛證街貨重貨區為收回價28,300至28,399點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。



有券商指現時香港政局存不確定性，香港房地產股份的表現可能仍會波動，發展商如新鴻基地產在新界區的商場有較大的覆蓋。該股周四在成交增加下跌逾1%，收報128.8元，連跌4日累積跌幅逾半成，現時處於多條移動平均線之下。周五早段繼續偏弱，曾跌至127元創1個月低。周四其好倉和淡倉分別有59萬和24萬元淨流入。



騰訊控股獲券商唱好，料其手遊盈利增長強勁，加上繼續受集團與任天堂合作的消息帶動，周四股份高見373.2元創逾兩個月高，收報372.4元，3日累漲逾4%。周四有超過4.4億元北水淨買入該股。股份周五早段隨市略回至370元水平，其後迅速回穩。周四有逾960萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,900萬元淨流入。



深改委推動中西醫藥互補政策，醫藥股受資金追捧。石藥集團獲券商上調評級和目標價，周四曾高見14.28元，創逾兩個月高，收報14.16元，升6.2%，是當日最強藍籌。該股周五早段回軟，跌穿14元。周四有逾220萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有11萬元淨流入。



招商銀行公布上半年純利按年增13%至506.12億元人民幣後，獲多間券商唱好，指集團純利和資產質素勝預期。股份周四收升3.5%，報40.95元，盤中曾升至41.25元，創1個月高。周五早段於41元之下隨市整固，暫仍守穩各主要移動平均線，消化短期沽壓後，後市留意會否挑戰6月時創下的紀錄高位42.75元。周四有16萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾40萬元淨流入。



瑞通相關界內證之選擇：

恒指界內證(47075)，下限價26,800點，上限價28,300點，明年1月到期。界內證(47076)，下限價28,500點，上限價31000點，明年1月到期。



建行界內證(47086)，下限價5.51元，上限價6.49元，明年1月到期。界內證(47087)，下限價6.26元，上限價7.24元，明年1月到期。



騰訊界內證(47055)，下限價368.8元，上限價422.8元，明年1月到期。界內證(47059)，下限價288.8元，上限價342.8元，明年1月到期。



瑞通相關認股證之選擇：

新地輕微價外、中年期購證(20643)，行使價143.8元，2020年1月到期，實際槓桿10.5倍。貼價、中短期沽證(16143)，行使價126.8元，2019年11月到期，實際槓桿9.9倍。



騰訊貼價、中短期購證(20534)，行使價384.2元，2019年11月到期，實際槓桿8.7倍。貼價、中短期沽證(16628)，行使價370元，2019年11月到期，實際槓桿8倍。



石藥輕微價外、中短期購證(28829)，行使價16.38元，2019年12月到期，實際槓桿5.4倍。



招行價內、中短期購證(19966)，行使價39.88元，2020年1月到期，實際槓桿6倍。



新世界發展輕微價外、中短期購證(15453)，行使價12.4元，2019年12月到期，實際槓桿8.2倍。



友邦價外、中短期購證(18389)，行使價100元，2019年12月到期，實際槓桿11.4倍。輕微價外、中短期沽證(18344)，行使價80元，2019年11月到期，實際槓桿9.7倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(68371)，收回價及行使價27,820點，槓桿比率42.5倍。N類熊證(50949)，收回價及行使價28,980點，槓桿比率44.5倍。



友邦牛證(50344)，收回價80.1元，槓桿比率14.3倍。熊證(67446)，收回價89.9元，槓桿比率12.6倍。



騰訊牛證(51333)，收回價353元，槓桿比率14.3倍。熊證(59181)，收回價386.2元，槓桿比率21倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm