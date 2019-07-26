【高盛推介】低吸留意友邦中移認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險上周五(19日)創歷史高位見88.5港元後開始回落，表現較落後。周五(26日)早段繼續回落，最低見84元。



有券商預期友邦今年上半年新業務價值增長達19%，公司經營稅後溢利，按實際匯率計算按年升13%至30億美元。該行給予該股目標價至97元。



此外，中國移動近期表現亦較落後，周一(22日)起失守70元關口。周五早段繼續下跌，最低見67.3元，暫時為連續第五日下跌。內地工信部近日表示，目前數間運營商已開始部署5G網絡，並有部分已開始徵集試驗用戶。



觀察個股認股證資金流向，周三(24日)錄得約130萬元資金流入友邦認購證。而在周四(25日)落後大市，更吸引更多資金趁低吸納認購證，錄得約810萬元資金流入。中移方面，則見本周資金追捧認購證，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約320萬元。



觀察周四獲資金流入的友邦認購證，可見資金於行使價92至100元間的高槓桿產品。投資者如看好，短期貼價的選擇可留意槓桿接近25倍的購證(29957)，行使價92.93元，2019年8月29日到期，實際槓桿24.9倍，短期貼價、行使價85至95元間、1個月期以上產品中，槓桿最高之一。



以及可留意屬近日熱門價外條款，年期約兩個月的友邦購證(18339)，行使價98.05元，2019年10月4日到期，實際槓桿18.2倍，熱門條款產品中，槓桿最高。



觀察市場上的中移認購證，可見近日市場關注行使價在75.5元附近、11月到期的產品。投資者如看好，可留意當中槓桿較突出的中移購證(18910)，行使價75.62元，2019年11月22日到期，實際槓桿18.2倍，熱門條款產品中，槓桿最高。



貼價的選擇可留意價外幅度約8%，年期約5個月的中移購證(19804)，行使價72.88元，2019年12月11日到期，實際槓桿13.5倍，貼價兼低街貨。



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