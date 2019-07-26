私樓供應：陳坤興指潛在供應處「樽頸」　惟後市仍穩

未來3至4年私人住宅潛在供應維持9.3萬伙，數字連續五季保持不變。



Q房網香港董事總經理陳坤興表示，整體市場潛在供應已經連續五季保持不變，雖然近月發展商積極促銷現樓貨尾，但截至第二季尾已落成而成未售出單位總數不跌反升，自2009年第一季後再次增至1萬伙，創超過10年新高。



他續指，而建築中仍未售出的單位數目則按季大減15%至5.3萬伙，反映私人住宅潛在供應與現時新盤銷售增加速率相若，市場潛在供應仍處於「樽頸」，樓市長遠供求矛盾仍然偏向緊張，加上過去10年金管局對按揭貸款的審慎監管措施令樓市抗跌力大大提高，相信後市仍然穩固。



他又指出，長遠房屋供應仍屬短缺，發展商積極配合政府新房策，加快推售現樓單位，令近月整體新盤銷售明顯加快，截至7月25日，今年整體一手新盤銷售已超過1.26萬伙，接現時進度計算，全年整體新盤銷售勢必突破2萬伙。

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