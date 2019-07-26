【專家點評】郭家耀：內地消費升級概念值買

內地為更積極落實刺激消費政策，國務院同意建立由發改委牽頭的完善促進消費體制機制部際聯席會議制度。該聯席會議的主要職責是統籌協調促進居民消費擴大升級工作，加強消費形勢監測分析，研究提出擴消費政策建議和年度重點工作安排，推動政策措施落實，協調解決工作中遇到的問題。



聯席會議由發改委、科技部、工業部、財政部、住建部、文化和旅遊部，以及商務部等26個部門和單位組成，發改委為牽頭單位，發改委主任擔任召集人。分析認為，26個部門和單位涉及範圍廣泛，從消費市場的直接管理部門，到流通環節部門，再到與收入和長期生活保障有關的部門，關係到促進消費長效體制機制建設的全部環節，在管理制度上能夠形成有效的閉環。從成員規模可以看出中央完善促進消費體制機制的力度和決心。



部級聯席會議制度是貫徹落實《中共中央國務院關於完善促進消費體制機制進一步激發居民消費潛力的若干意見》的重要舉措，從國家層面完善頂層設計，增強各部門在促進消費工作上的統籌協調，形成合力。另一方面，該制度也是增強各部門的責任意識，為消費相關政策的落實做好組織保障，使監管體制盡快適應消費新業態新模式的迅速發展，從而有力解決目前制約消費擴大和升級的體制機制障礙。



鑑於目前中美貿易關係持續緊張，內地經濟三頭馬車之一的進出口貿易前景不明，中央有需要推出措施推動內需消費及基建投資，支撐宏觀經濟表現。由於內地人均可支配收入持續上升，部分行業明顯受惠消費升級的概念，如旅遊業、體育運動服裝及啤酒業，大家不妨從中尋找合適的對象。



正榮金融業務部副總裁 郭家耀（作者為註冊持牌人士，並沒持有上述股份）

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