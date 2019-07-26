樓價UPDATES︰二手買賣交投淡　業主轉賣為租

二手買賣交投淡靜，業主轉賣為租，青衣灝景灣原先叫價1,500萬港元買賣盤，終轉以月租31,000元租出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●北角和富中心終錄7月份首宗成交，單位為12A座低層A室，實用面積840方呎，套三房間隔，業主急於出售單位，叫價1,390萬元，較市值1,600萬元低，放盤1周即錄得多組買家出價，最終以1,528萬元易手，實用呎價18,190元。



●東半山玫瑰新邨E座低層2室，實用面積約2,000方呎，套三房連工人房間隔，原開價5,350萬元，經議價後減價350萬元或約6.5%，最終以5,000萬元獲買家承接，實用呎價約25,000元。



●鰂魚涌太古城7月錄得超過40宗租賃成交，平均實用呎租約44.8元，南山閣中低層A室，實用面積536方呎，兩房間隔，望內園景，附有雅緻裝修，本月初放租，叫價28,000萬元，最終願減2,500元以25,500元租出，實用呎租47.6元。



●小西灣藍灣半島3座高層H室，實用面積565方呎，套兩房間隔，望大潭山景及少海景，獲租客以23,500元租入，實用呎租約41.6元。



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九龍區

●將軍澳天晉II第5A座頂層戶連天台戶，實用面積約1,087方呎，四房一套連工人套房間隔，附約185方呎天台，獲租客以58,000元承租，實用呎租約53.4元。



●將軍澳蔚藍灣畔本月暫錄約5宗成交，其中5座高層B室，實用面積490方呎，屬兩房間隔，獲同區客承接，成交價875萬元，實用呎價約17,857元。



●旺角東發樓中層202室，實用面積約390方呎，採兩房間隔，原先叫價480萬元，經議價後減價30萬或約6%，以450萬元沽出，實用呎價約11,538元。



●紅磡海逸豪園19座高層G室，實用面積約561方呎，兩房兩廳間隔，享園景，並以1,200萬元易主，實用呎價約21,390元，屋苑本月暫錄約6宗二手成交個案，平均實用呎價約20,544元。



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新界區

●青衣灝景灣業主轉賣為租，青衣區買賣成交淡靜，有個別業主見市況靜局，轉賣為租，其中灝景灣2座高層H室，實用面積826方呎，套三房連儲物房間隔，原叫價1,500萬元放售，但見近期市況淡靜，買賣盤乏人問津，決定改為放租，新近以31,000元租出，實用呎價37.5元。



●荃灣萬景峯6座高層B室，實用面積667方呎，套三房間隔，享荃灣市景及山景，獲換樓客以1,394萬元承接，實用呎價20,900元，上址叫價1,490萬元，最終減價96萬元沽出，做價仍創同呎數單位新高。



●天水圍栢慧豪廷8座高層C室，實用面積502方呎，兩房間隔，近日以13,000元租出，實用呎租約25.9元。



●元朗睇樓量回穩，最近兩天該區錄得至少3宗買賣及11宗租務成交。其中PARK YOHO Milano新近錄得33A座高層B室，實用面積578方呎，兩房連儲物房間隔，以14,800租出，實用呎租25.6元。



●沙田第一城37座低層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，以13,800元獲買家承租，實用呎租約45元，項目本月至今暫累錄約40宗租賃成交，而現時約有50個租盤提供，最低租金入場價由13,000元起。



●馬鞍山銀湖．天峰6座高層E室兩房戶，實用面積615平方呎，議價後以950萬元易手，實用呎價15,447元。



●粉嶺花都廣場本月暫錄約2宗成交，新近錄得9座低層E室成交，實用面積370方呎，兩房間隔，以530萬元易手，實用呎價14,324元。

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