【即市分析】友邦回軟吼認沽證

東方產經專欄作者HS哥：港股繼續飄到暈，基本上無風向可言。不過，部分藍籌走勢各異，好似近期騰訊控股(00700)係威係勢，但另一隻重磅藍籌友邦保險(01299)就係咁落，今日(周五)就低見84元，十分接近7月初至今主要支持位83元水平，睇落值得買定Put博破位而落。



雖然，中美重啟高級別貿易談判，有利金融股氣氛，而大行摩根士丹利早前亦發表報告，預期友邦上半年經營表現與首季相若，料新業務價值增長升19%(首季增速18%)，故維持其「增持」的投資評級，目標價上調至97元。不過，現實歸現實，現時投資者以氣氛為先，一旦後市有乜風吹草動，相信全線藍籌冇邊隻可以獨善其身。



走勢上，友邦股價自6月開始反覆向上，但7月初至7月19日期間，股價與14日RSI呈頂背馳，近期股價已先後失守10日及20日線支持，增加後市轉勢回落機會，故可小注試Put。友邦摩通沽(20512)，2020年4月到期，行使價81.88元，實際槓桿約5倍，溢價約10%。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



