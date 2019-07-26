朗豪坊共享辦公室9月開業　月租7000元起

鷹君(00041)旗下高端綜合辦公空間品牌Eaton Club，於旺角朗豪坊辦公大樓48樓增設新據點，預計9月份正式營運。



Eaton Club總裁嚴嘉敏表示，上述新據點面積17,398方呎，可提供250個工作枱，每張枱建築面積約50方呎，每月租金約7,000至9,000元，租約期普遍由1個月至2年，個別租約更可短至10日。



她續稱，該項目屬靈活辦公室布局，當中採用可移動式間牆，可按照租戶需求即時配合調整格局。項目提供不同類型的辦公室，如2至25人使用的小型辦公室，而中型及大型則可分別容納25至50人及50至150人。家具方面，則提供可摺疊辦公桌，桌面可供書寫，隨後可擦掉。



她預計，上述新據點現時出租率約三成，料開業後10個月內可達100%。



至於品牌其他據點，她表示，2016年起營運的中環花園道3號冠君大廈5樓，過去一年出租率一直維持100%，每一張枱的月租約1.2萬至1.4萬元。



她透露，集團未來將會再擴展，如第四季於冠君大廈10樓增設新據點，而明年則於灣仔鷹君中心3樓新增一層，屆時集團合共提供4個地點，涉及約6萬至7萬方呎樓面。而未來亦有機會承租集團以外的物業作共享空間。



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