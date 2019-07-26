【多圖】馬鞍山雲海頂層五房戶、住客會所搶先睇

近年馬鞍山區發展迅速，陸續有全新屋苑落成入伙。新鴻基地產(00016)的區內雲海由7座中低座大樓組成，共提供353個單位，面積由363至1,354方呎，間隔由一房至四房，並設有連花園、平台及天台的特色戶。



該盤現樓設有多個交樓標準單位。當中包括2個位於香海臺的交樓標準單位。其中面積最大為第3座頂層單位，實用面積1,353方呎，採用五房兩套間隔，樓層之間高度為3.5米，另設有857方呎私人天台，享有開揚吐露港海景。



而細單位為第2座高層E室兩房戶，實用面積483方呎，單位內的開放式廚房，設有3.8米長的特長廚櫃及儲物櫃，提供充裕收納空間。



該屋苑住客會所亦準備就緒。會所連園藝花園及公共空間佔地共13萬方呎，提供多項設施，包括50米室外泳池及25米室內泳池、水療室、桑拿室、蒸氣室、健身室及家庭影院。會所內共設有四個多功能宴會廳，戶外更設有多個戶外燒烤區。



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