羅兵咸永道：虛擬銀行對傳統銀行影響需2至3年才顯現

羅兵咸永道風險及控制服務合伙人吳冠豪表示，金管局發出虛擬銀行牌照主要想解決兩個問題，分別是中小企開戶過程緩慢及困難，加上金融科技創新進程緩慢，又希望藉虛擬銀行推動普惠金融。虛擬銀行佔本地銀行體系份額不大，預計需時兩至三年，對傳統銀行業衝擊才要顯現。



他表示，虛擬銀行需要遵守的條例與傳統銀行無異，開戶亦需要通過認識你的客戶程序(KYC)，最大分別是虛擬銀行沒有實體分行。為保障客戶私隱安全，虛擬銀行開業前，必須評估私隱風險管理、數據使用準則等及網絡安全系統等等。



為與傳統銀行競爭，他預計，虛擬銀行開業初期難免要提供優惠吸客，並會根據自身優勢構思不同產品或服務。業務上，會先以存貸業務為主，以賺取息差及佣金，未來則有機會延伸至提供基金、股票及保險等等服務。



近期傳統銀行為迎戰新挑戰者，正不斷投入資源進行數碼化，他指出，本地部分中小銀行系統更新速度較為緩慢，需要加快改善步伐。部分虛擬銀行與第三方合作，例如電訊商及大型零售商等，以建立業務生態圈，傳統銀行亦需要加強相關方面的合作。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

