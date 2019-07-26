【fb直播】港股等爆邊　開大定開細？

下星期又議息、又貿談，咁多不明朗因素，股民似乎都傾向離場觀望！港股連漲3日後，周五(26日)終於回吐，不過繼續係波幅細成交弱！從日線圖看，恒指走勢呈收窄三角形，似係等爆邊！爆上定係爆落機會大？



兩大重磅藍籌股表現各異，騰訊控股(00700)力撐大市撐到氣咳，友邦保險(01299)捱沽3天愈跌愈有、10天及20天線都失守埋，邊隻較值博？另外，騰訊有份投資的徵盟集團(02013)折讓配股兼被股東減持，股價裂口急跌，有貨要清倉？



萬洲國際(00288)逆市最多升逾4%，可惜升幅臨尾隨大市縮晒水！有指內地放寬企業進口美國豬肉、廣東12部門仲發布「豬十條」話要確保生豬供應，買萬洲好唔好？



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