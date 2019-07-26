【市後重點睇】歐元弱企1.113　道期升38點

●美匯指數再升上97.9水平，港匯跌見7.8185後，最新回升至7.8164；離岸人民幣(CNH)企6.87水平，圓匯續守108.6，歐元於1.1136，英鎊低企1.243。金價升見1,419美元。布油處63.47美元，紐油報56.26美元。道指期貨現升38點。



●市後關注點

-20:30 美國公布第2季國內生產總值(GDP)



●港股受制28,500點，恒生指數收跌196點或0.69%，報28,397點；全周計累跌367點。https://bit.ly/32R1out

異動股：防守股失守，中電領展中移齊齊5連跌。

異動板塊：部分乳業股突圍，原生態9日累飆83%。



●A股快報：滬綜指收升7點，全周漲0.7%。

https://bit.ly/2yefs3a



●亞洲股市：日股收跌98點，按周升不足1%。

https://bit.ly/2ZeSDIm



●歐洲央行暗示會「放水」，歐洲主要股市大致靠穩，英國富時100指數升0.17%，報7,501點；德國DAX指數升0.07%，報12,370點；法國CAC指數跌0.05%，報5,574點。



●【大行報告】

-大摩削和電香港目標價42%。https://bit.ly/2SFBzJe

-野村下調長汽目標價及評級。https://bit.ly/2GvGgR7



●【專家點評】郭家耀：內地消費升級概念值買。https://bit.ly/2MpxoQP



●【股匯攻略】港股呈收窄三角形態，靜待突破。https://bit.ly/2Zdfnsr



●傳錦州銀行引入三家戰略投資者。



●Eaton Club共享空間9月開業，月租7000元起跳。



●元朗錦田北農地申請改劃，擬建6幢三層高洋房。



●城規會接獲兩宗工廈放寬密度重建申請。



●新盤部署：長實擬下月推兩盤，愛海頌兩房佔逾七成。



●私樓供應：

-陳坤興指潛在供應處「樽頸」，惟後市仍穩。

-張翹楚料建屋量仍維持偏低水平。

-張聖典指政府需關注施工緩慢問題。



●制裁拖累！北韓去年經濟倒退4.1%，廿年最差。



●標普：央行趨減息，亞洲區資本外流風險降。



●不和升級！傳日本將南韓剔出白名單，最快下周定案。



●駿隆公布7月份的強積金表現指數。截至7月22日，駿隆強積金表現綜合指數升0.16%，月內強積金人均回報341元，至於年初至今的指數升幅為8.91%，今年人均回報則為17,007元。



●跌唔落？二手樓價指數回升0.26%。



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