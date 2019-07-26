傳媒午宴「挖角」　邊個行業魅力咁大？

咩行業魅力大到連一間上市公司嘅老闆會係傳媒午宴中大搞招聘會呢？講嘅係亞太區媒體內容發行商羚邦集團(02230)啊。



羚邦曾經喺香港發行過《百變小櫻》、《寵物小精靈》(現稱《精靈寶可夢》)等多套熱門動畫。集團主席兼行政總裁趙小燕大爆，自己由細到大根本就唔多睇動畫，因為佢爸爸自小就要求佢同妹妹勤力讀書，所以喺讀書時期自己冇乜時間可以睇卡通片，係大學畢業後誤打誤撞入咗媒體發行行業先開始接觸，慢慢體會到知識產權(IP)係呢行嘅魅力，講講吓仲即場「挖角」，歡迎有興趣嘅傳媒朋友「跳槽」到佢公司啊。



佢話，IP可衍生出多種作品，包括書本、遊戲、電影及主題樂園等。集團今年積極發展共同投資製作媒體內容，除可獲取該投資項目收益外，亦可增加集團IP存量，從而引伸業務至發行及品牌授權。



高級副總裁李逸屏補充指，集團現時手頭上有超過10部電影未上畫，包括《網球王子》及《全職高手》電影版等。另外，集團又會積極物色香港原創IP嘅投資機會。



適逢香港動漫節電玩節今日(26日)開鑼，趙小燕話，集團喺動漫節擺設攤位已逾十年，一開頭只係擺放公司嘅宣傳資料，但其後收到太多動漫粉絲查詢周邊產品，所以先改賣相關精品。佢估計，近期比較受歡迎嘅《我的英雄學院》係今年會賣得最好啊。



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