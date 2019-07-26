【深度解構】美聯儲減息成定局　特朗普「狂言」可成真？

美國聯儲局主席鮑威爾本月較早前在國會作證時，暗示最快本月減息後，聯儲局將於香港時間下周四(8月1日)凌晨兩時公布議息結果。外界普遍預期，本月減息已成定局。而在6月時，一向認為聯儲局「加錯息」的總統特朗普表示，倘該局沒有加息及「收水」，股市(道指)早已再升10,000點！他的狂言又會否成真？



●聯儲減息已無懸念

觀乎今次會議，當局有3個選擇，一是維持利率不變；二是減息0.25厘；三是減息0.5厘。惟利率期貨顯示，市場對於今次會議減息已無懸念，預期有82.5%機會減息0.25%，即聯邦基金利率降至介乎2厘至2.25厘；而大手減息0.5厘的機會率則為17.5%。



特朗普的言論使其被視為「大手減息0.5厘」的支持者。他更曾公開揚言，若當初不減息經濟就會更好(GDP額外漲1.5%)，股市亦會飆升；並多次用言語向鮑威爾施壓。但這次勢在必行的減息，又是否真的能令經濟與金融市場再創高峰的「靈丹炒藥」？



●專家籲勿高估對股市作用

儘管特朗普對減息異常樂觀，但華爾街大行卻不贊同他的觀點，甚至與他唱反調！高盛的美國股票分析師David Kostin在本月初時就曾警告，美聯儲減息對股市不會有太大影響。



Kostin估計，大部分股票的升幅已經完成，亦不預期會有更多利好消息推動股市向上。他維持在年底前，標準普爾500指數3,000點的目標，意味股市已經見頂。他又指出，若中美達成貿易協議，那可能會刺激股市。但他補充，不預期兩國能在短期內達成協議。



●經濟指標未支持降息

按照傳統，聯儲局通常只會在經濟及就業市場疲弱、通脹不達標時才會減息。惟美國近期的經濟表現未顯著轉差。除6月份零售銷售和製造業指數均好過預期外，當地6月份非農業職位增長，由前一個月的7.2萬個反彈至22.4萬個，超過所有經濟師的預測，失業率則為3.7%，繼續處於歷史低位。



美國6月份扣除食品和能源的核心消費物價指數(CPI)按月升0.3%，為去年1月以來最大升幅，按年則升2.1%，分別高於預期的0.2%和2%。



●聯儲官員憂過猶不及

在聯儲局內亦有聲音認為減息應該審慎，波士頓聯儲銀行行長羅森格倫表示，自6月中以來的經濟數據正面，採取預防性質的減息行動可能具有風險，因此舉或推高資產價格及增加金融穩定疑慮。而聖路易斯聯儲銀行行長布拉德亦表示，不認為當前形勢真的需要大手減息，主張月底只減息0.25厘。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。