打工仔注意！7月強積金回報縮85%　專家籲適時減持港股

港股7月未有「七翻身」的強勢，連帶強積金中的港股組別，亦明顯跑輸環球股票組別。而整體強積金於7月微升0.6%，每名「打工仔」平均帳面獲利不足1,900元，較六月份平均獲利11,979元縮水近85%。專家提醒，港股8月向下機會大，建議適時減持港股避險，並暫時增持貨幣市場基金(或稱貨幣基金)以鎖定回報。



晨星(亞洲)截至7月24日數據顯示，整體強積金在7月升0.6%。按截至今年3月底強積金總淨資產值約8,933億元計算，不計入其後新供款，7月份整體強積金獲利53億元，平均每名「打工仔」帳面獲利約1,886元。而以整體強積金在今年首7個月累升9.07%計，平均每名「打工仔」錄帳面利潤約28,519元。



7月份大部分組別報升，當中表現最佳為升2.69%的美國股票組別，跟隨其後是同期升1.51%的中國及大中華股票組別，以及升1.23%的日本股票組別。香港股票組別期內僅升0.71%，跑輸同期升1.12%的環球股票組別。環球債券組別則微跌0.07%。



今年首7個月，仍以累升超過兩成的美國股票組別最強，進一步拋離排第二、累升13.85%的環球股票組別，亦跑贏歐洲股票組別及香港股票組別期內13.41%及12.66%升幅。



悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，7月尾中美貿易談判重啟以及聯儲局幾乎肯定減息，這兩件大事投資者早已預期，料不會對港股有很大沖喜作用。他預期8月初，恒指會大約維持現水平(約28,500點)牛皮上落，上破29,000點的機會不大，到8月下旬有機會偏軟，跌穿28,000點。



對於已累積的強積金資產，他建議計劃成員可按個人承受的風險能力，按比例轉移至較保守的貨幣市場基金，等待股市前景轉趨明朗後才再入市，雖然港元貨幣基金及其他貨幣基金今年首7個月僅升0.64%及0.67%，但在跌市下則發揮防守的效果。他補充，現時恒指處兩萬八水平不算太低，但下跌空間較上升空間大，現時是減持的時機。貨幣基金以外，受惠減息的債券基金亦可考慮，儘管後者七月表現不算凸出。



至於每月供款部分，他亦認為不用急於買港股強積金基金，特別是受息口和香港政治事件影響較大的本地地產股現時值博度不高。不過，如果計劃成員不想走出走入，繼續買亦無妨。美股短線亦宜減持，因暫時市場不太關注整體美股企業盈利放緩的情況，利好因素亦已差不多在股價上反映。



此外，駿隆公布7月份的強積金表現指數。截至7月22日，駿隆強積金表現綜合指數升0.16%，月內強積金人均回報341元，年內指數升幅為8.91%，今年人均回報則為17,007元。



三大主要指數中，7月的股票基金指數微升0.23%；混合資產基金指數升0.15%；固定收益基金指數則升0.04%。若計算今年至今的回報水平，三大指數分別為上升12.07%、9.94%及1.62%。



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