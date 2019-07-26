【深度解構】人口災難！全球首個「未富先衰」國家係...

人口危機，一直是發達經濟體要面對的難題，例如日本、南韓、歐美，甚至香港、台灣、新加坡等，主因是女性的教育、生活、工作地位獲提高，自然影響婚姻及建立家庭的意欲。不過，目前的情況更嚴峻，就是人口危機已不再單是發達經濟體的問題，據外國媒體的綜合分析，港人熟悉的泰國成為全球首個面對人口危機的發展中經濟體，可謂「未富先衰」...



【泰國怎麼了？】

聯合國上月發表的全球出生數據顯示，泰國的出生率已跌至與瑞士及芬蘭等先進經濟體的極低水平。對於瑞士及芬蘭而言，低出生率是正常不過的事，亦是富裕地區的共同問題。不過，對於仍處發展階段的泰國而言，形勢就更惡劣了。按目前狀況推算，到了2030年、即11年後，當地60歲以上人口佔總人口比例將升至超過25%。更甚的是，年輕人數量下降會減低經濟活力，預計泰國將會更貧窮。



正如上述所說，人口老化問題主要集中在發達經濟體，唯一例外是中國，主要受過去「一孩政策」影響，讓中國人口在過去大約半世紀維持平穩。不過，中國目前可說是發展得頗為富裕，整體上完全擺脫赤貧。泰國則不一樣，是全球首個較大型國家在未富裕之先，就面對人口老化問題。



【為何泰國人口急轉直下？】

事緣自2000年開始，泰國的城市化發展是除了中國之外，全球最快的，這就是該國出生率下降的主因。再者，當地自1970年代起，就提倡小型家庭概念，為反貧窮的計劃核心部分。



結果在過去20年，泰國出生率由平均每名婦人生育6.6名小孩，大跌至2.2名，目前更不堪，已挫至1.5名，較中國的1.7名更低，而且遠低於人口可持續的2.1名最低要求。因此，聯合國估計，泰國目前人口約7,000萬，到本世紀末期將失去逾1/3，即跌至4,000多萬人。



有當地的28歲少女直言，除非可以保證生活條件良好，否則不會生育。這亦是全泰國少女的心聲，因為政府並沒有認真解決問題，相信與當地政治氣氛不穩有關。若按目前社會氣氛及出生率計，到了2030年中期、即15年左右，泰國的養老金就會出現問題，因為年輕人口下降，新增收入養不起全國退休者。因此，泰國的問題是迫在眉睫，必須在數年內重拾婦女生育的意欲。



面對此問題，其中一個解決方法是鼓勵外來人口遷至該國，就像目前南韓及日本一樣。現時外國人的勞動力佔泰國總勞動力升至10%。舉例來說，在曼谷聘有一萬人的大型企業就透露，當中30%人不是本地人。



【人口絕對會影響經濟】

目前泰國經濟有走下坡迹象，由1990年代平均每年經濟增長5.3%，降至2000年代的4.3%，現時更降至3%左右。今年首季當地經濟增長放緩至2.8%，為超過4年最低。由於當地通脹保持在1%以下、利率又已減至2厘以下，加上貨幣泰銖急速升值，令整個國家的狀況竟然與「經濟迷失30年」的日本相似，更較鄰國菲律賓及印尼嚴重。



人口老化加劇了當地的醫療保障負擔，以一個每年人均收入僅6,362美元(約5萬港元)的國家而言，相比瑞士或芬蘭的7.88萬美元及4.85萬美元人均收入，絕對難以應付人口老化。數據顯示，泰國醫療系統的成本在過去12年，以每年12%增速上升，目前已是全個東南亞最高。



因此，有保險巨企估計，如果泰國的稅收沒有改變，當地養老金將在15年內「乾塘」。



【人口危機是國際問題】

事實上，根據國際貨幣基金組織(IMF)估計，全球勞動力下降將礙及經濟增長，未來20年，平均每年影響經濟增長一個百分點。這無疑讓經濟敲響警鐘，再低息的環境也不能刺激經濟大幅向上。



多年前，很多經濟學家及政府人士皆擔心，全球面對着人口「過多」的難題，恐因而釀成饑荒。不過，目前回看明顯錯判了。



過去50年，全球每個國家的出生率原來一直下降，主因是城市化發展迅速，婦女進入城市後，接觸到更多的教育及避孕概念。再者，由於城市生活成本高，對很多家庭而言，愈少嬰兒對家庭愈好，而且能為嬰兒提供更理想環境。不過，漸漸地問題來了，嬰兒減少對經濟的惡果是：更少消費者、工人、納稅人、照顧老人家的人。



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