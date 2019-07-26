證監調查！香港去年管理資產近24萬億　按年跌5%

香港證監會發表年度資產及財富管理活動調查的結果顯示，截至2018年12月31日，香港資產及財富管理業務的管理資產達239,550億元，按年下跌5%，但在主要亞太股票市場出現較大的調整時，2018年淨資金流入仍達到7,830億元。



調查指出，期內持牌機構及註冊機構經營的資產管理及基金顧問業務的管理資產下跌6%至16.44萬億元。私人銀行及私人財富管理業務的管理資產微跌2%，至7.62萬億元。信託持有資產達4.33萬億元。



另外，非香港投資者持續成為資產及財富管理業務的主要資金來源，佔相關業務所管理資產的62%。在香港管理的資產佔資產管理業務所管理資產的55%，當中有50%投資於股票。



有關調查每年進行一次，今年共有854家機構自願就調查作出回應，當中包括747家持牌機構、45家註冊機構、35家保險公司，以及27名受託人。

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