【地產專題】內地學生搶租新界樓　租金扯高兩成

踏入暑假，各區二手住宅租賃市場活躍，其中粉嶺及屯門兩區，不乏內地學生租樓個案，大部分為數個人合租一個單位，成交呎租介乎約32至35元。地產代理透露，近月粉嶺區內佔多達兩至三成租客為內地生，個別屋苑租金更被搶貴兩成，而屯門兆康站一帶私人屋苑，本月亦有超過一半為學生租客。



【粉嶺】

●花都廣場：近港鐵 返學就腳

新界北區的粉嶺，坐落東鐵沿線，數站即達香港中文大學，加上地點近內地，深受內地學生歡迎。距離粉嶺站約10分鐘路程的花都廣場，同樣受內地學生追捧。中原洪文鋒表示，屋苑7座高層B室，實用面積526方呎，三房間隔，以1.7萬元租出，新租客一口氣先付一年租金，實用呎租約32.3元，租客為三名內地女學生，租用以方便上學。



他又指，每年六至八月向來是內地生租樓旺季，區內佔約三至四成為該類租賃成交。現時該物業約有18個租盤，入場單位為3座高層D室，實用面積370方呎，叫租1.1萬元，呎租約29.7元。至於三房單位租金則介乎1.5萬至1.75萬元。



花都廣場由10座大廈組成，合共提供逾2,700伙，實用面積介乎370至526方呎，間隔為兩房及三房，屋苑於1995年落成，提供多項設施，包括健身室、網球場及游泳池等。



●粉嶺名都：幾個月租貴兩成

內地學生亦搶租粉嶺的其他屋苑，其中，世紀21奇豐黎樹森透露，近月粉嶺名都佔約七成承租單位人士，均為在港就讀的內地學生。最近期一宗為屋苑的5座中層G室三房戶，實用面積454方呎，獲三名內地生斥1.6萬元合租，並預繳一年租金，呎租約35.2元。



他又指，同類單位數月前租金僅約1.4萬元，不過隨着內地生到港覓租盤，帶動該項目租金大幅上漲，近期有5個三房戶都以約1.7萬元租出，搶高約兩成多。



由於該屋苑接連錄得租賃成交，現時放盤減少，只有約20個租盤，惟大部分租約尚未到期，只有3個可預約睇樓，較早前大幅減少約50%。入場租盤為7座低層A室，實用面積395方呎，屬兩房間隔，叫租1.3萬元，呎租約33元。至於三房租金則由1.55萬元起，不過業主亦表明，若租客為內地生，租金則要1.7萬元。



粉嶺名都於1993年落成，樓齡約26年，距離東鐵粉嶺站僅約一分鐘路程，共設有7座物業，實用面積約369至454方呎，間隔兩至三房設計。



【屯門】

●叠茵庭：376方呎月索萬二

屯門亦是內地生的熱門選擇的地區，當中鄰近嶺南大學的兆康站附近一帶屋苑較為熱門。中原葉桂源指，踏入七月，內地學生承租比例明顯上升，佔整體租賃比例逾一半，當中叠茵庭3座高層F室，實用面積575方呎，三房套間隔，每月1.9萬元零議價租出，呎租約33元，租客為4名該大學內地生，鍾情單位附裝修，於是迅速決定承租。



事實上，同類單位租金約1.7萬元，是次高逾一成。現時屋苑約有11個放租盤，入場單位為1座高層A室，實用面積376方呎，兩房間隔，叫價1.2萬元，呎租約32元。



叠茵庭共有9座物業，合共提供逾1,700個單位，實用面積介乎376至575方呎，物業於2000年落成，樓齡約19年，屋苑附設大型會所，包括戶外泳池及網球場等。



●聚康山莊：租盤僅12個

屯門聚康山莊近日亦錄同類內地學生租用個案，葉桂源又指出，項目3座高層F室，獲三名鄰近的大學生合租，實用面積445方呎，兩房設計，業主叫價1.45萬元，同樣以零議價租出，呎租約32.6元。



屋苑現約有12個放盤，兩房入場租金為1.45萬元，單位為1座中層D室，以實用面積428方呎計算，呎租約34元。至於三房單位叫價則上升至1.95萬元，如3座中層G室，實用面積614方呎，呎租約31.8元。



聚康山莊於2004年落成，樓齡約15年，物業規模較細，由4座大廈組成，共提供逾680伙。不過會所面積佔地逾7.6萬方呎，設備齊全，除了有綠化園林外，更設露天泳池及燒烤場等。



值得注意的是，由於學生一般沒有收入證明，故需要一筆過支付全年租金，而不少業主為得到保障，亦要求較高租金，才願意租出單位。



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