100美元鈔票十年倍增仍供不應求　原因係乜？

外國傳媒報道，在2017年1月股市創下多年以來表現最好的月份後，相信股民獲利甚豐，使「100美元」現鈔在全球的流通量大增，更創下史上首次多於「1美元」的紀錄。



兩年後的今日，縱使「無現金社會」趨勢日增，多了不少電子支付方法，但根據美國聯儲局公布的數字顯示，100美元現鈔發行量有增無減，不但逐步拋離1美元，整體增加幅度更是2008年金融海嘯以來近一倍。



不過，這些100美元現鈔並沒有留在美國，國際貨幣基金組織(IMF)數據顯示，估計近80%的100美元現鈔持有者是來自美國以外。若計及所有美元現鈔，目前有超過60%在美國境外，相比1980年僅30%。



IMF估計，其中一個主要原因是地緣政治不穩，讓其他國家渴望持有現鈔，而美元作為「避險資產」，在例如委內瑞拉、中東等地甚為渴市，當中涉及不少「地下活動」，無法透過電子交易，以免留下「痕迹」。



再者，歐元及人民幣受到經濟等因素影響，令它們的持有價值較美元為低，使美元成為「全球唯一貨幣」，亦是美元現鈔增多的原因。



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