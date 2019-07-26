新盤UPDATES：長實下月推兩盤　海日灣II連沽兩伙

社會動盪持續，惟發展商推盤計劃未有改變，仍然有多個新盤部署下月登場，一手市場亦錄得成交。



●長實擬下月推兩盤 愛海頌兩房佔逾七成

長實集團(01113)執行董事趙國雄表示，下月有機會推出兩個樓盤，其中長沙灣海壇街愛海頌，示範單位已完成，待取得預售樓花後會開盤，有機會下月推出。項目涉及876伙，主打兩房及三房戶，逾七成為兩房戶，將分階段推出。



另外亦包括西半山波老道豪宅項目，已取得入伙紙及預售樓花同意書，第一期涉及115伙，主打四房及五房大單位。至於將軍澳日出康城第八期，預計於第四季將推出。



對於近日發生的社會議題，趙國雄表示在香港生活數十年，甚麼事也見過，市民對香港發展仍有信心，短期社會發生那麼多事件，感到十分可惜，但無論哪一方都是為香港好，多出來發聲亦是盡公民責任，最重要別堅持己見，各走極端。他又引用歌曲《獅子山下》中「放開彼此心中矛盾，理想一起去追」，希望大眾能將矛盾放低，共同為香港尋出路。



近日啟德地皮以低價批出，他則認為該區先後有多幅地皮推出，市場有大量資金已投放，而最新批出的地皮景觀較遜色，故價錢合理。



至於私樓施工量減少，他認為集團並沒有減慢進度，而是許多時要達到政府要求；發展商亦希望盡快推出市場供買家選擇。



美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，上半年全港逾5,000萬元豪宅錄得約373宗成交，較去年下半年約305宗上升約22%。隨着下半年大型豪宅新盤可望推售，預料將進一步刺激豪宅市場交投，下半年該行計劃增加20間分行。



●海日灣II連沽兩伙 逸瓏灣8高層戶賣966萬

億京發展旗下大埔白石角海日灣II單日連沽兩伙，套現逾2,500萬元，其中第6座6樓D室，實用面積1,038方呎，成交價1,484萬元，呎價14,297元。



信和置業同區逸瓏灣8亦沽出一伙，單位為2座18樓J室，成交價965.96萬元，以實用面積563方呎計算，呎價17,157元。



●上源標準戶逾660萬沽 累售984伙

萬科置業(香港)旗下屯門上源售出1B座7樓D單位，實用面積567方呎，成交價為665.9萬元，呎價11,744元。項目至今累計銷售984個單位。



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