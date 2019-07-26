樓價UPDATES︰大興花園劈價盤5客爭購

個別買家趁近期業主心態轉弱，伺機執平貨，屯門大興花園剛錄得一宗同類成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●西半山柏道2號高層B室，實用面積905方呎，享海景，附設露台及連車位，作價2,950萬元，呎價32,597元。單位2004年購入價為1,047萬元，15年升值逾1.8倍。



●香港仔海暉大廈中層B室，實用面積459方呎，以三房設計，座向南面，享全海景。上址原開價800萬元，放盤1個月，微減10萬元，獲用家以790萬元購入自住，實用呎價17,211元。



－－－－－－



新界區

●大興花園2期2座中層兩房戶，放盤約一個月，累積劈價80萬元，即引來五客爭購，有睇樓多時的上車人士成功再議價7萬元，以約503萬元購入，實用呎價12,005元。相比同日另一宗兩房單位成交，低價約6.9%。



●屯門公屋良景邨良偉樓中層21室，實用面積485方呎，七月時叫價260萬元放售，減價後獲綠表人士於未補價第二市場以256萬元承接，實用呎價約5,278元。與上星期面積相若單位成交相比，呎價回落約3.4%。



●沙田第一城12座低層B室連租約三房戶，實用面積515方呎，座向西南外望開揚景觀。單位放盤8個月，終獲投資者以800萬元零議價下購入，實用呎價15,534元。



●天水圍嘉湖山莊1期4座中層G室，實用面積548方呎，有外區換樓人士鍾情單位客廳及房間均擁開揚景觀，便決定以635萬元購入，實用呎價約11,588元。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。