港股7月升幅化灰　何解未來60日好關鍵？

港股結束連續3日向上走勢，恒生指數周五(26日)下跌196點，收報28,397點，跌穿10天及20天移動平均線，並且令到7月至今累積漲幅盡化灰，倒跌144點。



恒指周五開市已下跌188點，之後跌幅曾擴至256點，低見28,338點。國企指數最多曾跌106點，收市依然跌77點，報10,853點。全周計，恒指及國指分別累跌367點及56點，當中國指7月至今同樣由升轉跌，累跌28點。



港股周五總成交679億元，沽空額100.68億元，沽空比率14.85%。港股通淨買入18.86億元，其中「北水」淨買入3.86億元騰訊及逾2億元中國平安。



美國減息憧憬降溫，香港地產股普遍偏軟，新世界發展及信和置業分別跌1.85%及1.06%。個別高息股亦有回吐，中電控股、領展，以及中國移動齊齊「五連跌」，其中中移股價更創逾5年新低，周五收報67.4元，跌1.25%。



外資行大和資本市場首席經濟師賴志文發表報告指，香港正面對史無前例的政治危機，未來60日將是事態發展的關鍵，為此就3個不同情景進行分析，其中最好及最壞兩種情景出現機率各為40%。



他表示，最理想情景是政府回應示威者訴求；最壞情況則是政府採取更強硬態度，將對香港旅遊業、零售及其他行業有負面影響。倘外國制裁香港，更會重挫金融中心地位。



此外，招銀國際策略師蘇沛豐預期，美國聯儲局下周議息前，恒指會維持於28,000至28,700點間窄幅波動。由於市場已預期美國或減息1/4厘，相信不會有驚喜，資金或會趁好消息出貨。他又說，不寄望中美貿易談判很快有成果，8月份港股向下機會較大，若跌穿28,000點關，將確認形成利淡的小型「頭肩頂」，有機會先向下補回6月份裂口位27,600點，甚至進一步下試27,000點關。



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