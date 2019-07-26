夜市UPDATES︰美GDP勝預期　道指漲50點

美國最新公布的GDP數據勝預期，美股早段靠穩，道指升近50點，報27,193點，標指升14點或0.5%，報3,018點；納指升75點或0.9%，報8,313點。



美國次季國內生產總值(GDP)按季以年率計增長2.1%，高於市場預期的1.8%，但較首季的3.1%增速放慢。



港股夜期牛皮，最新報28,390點，低水7點；俗稱「黑期」新加坡港股場外期指現報28,383點，較周四(25日)現貨收市28,397點，低14點。



陸續有更多美企公布次季業績，社交媒體Twitter次季盈利急增10倍至11億美元，主要是受益於稅務優惠；廣告收入亦按年增長逾兩成。Twitter股價飆9.78%，高見41.85美元。



連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)業績勝預期，全球同店銷售增長達6%，其股價亦升逾6%；晶片生產商英特爾(Intel)收入及盈利勝預期，其股價漲1%。



【21:36】美國上季經濟增長勝預期，美股開市早段微升，道指升37點，至27,178點；納指升79點，至8,318點；標指升12點，至3,015點。



社交媒體Twitter上季收入增18%至8.41億美元，反映該平台向用戶展示關聯性更高的內容取得成效，期內每日活躍用戶較前一季增加500萬人，至破紀錄的1.39億人。Twitter股價早段漲6.06%至40.43美元。



英特爾上季純利和收入齊勝預期，並同意以10億美元向蘋果公司(Apple Inc.)出售智能手機數據機晶片業務，股價早段升2.22%至53.32美元。



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