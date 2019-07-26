特朗普警告：蘋果公司在華生產Mac Pro不會獲關稅豁免

美國總統特朗普最新在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「對於在中國生產的Mac Pro零件，蘋果公司將不會獲得關稅豁免或減輕。讓他們在美國生產，沒有關稅！」



周三(24日)有報道指，蘋果公司計劃將Mac Pro電腦的生產線從美國轉移至中國，並向美國貿易代表辦公室申請，將相關組件排除在進口關稅徵收範圍外。



據申請文件，Mac Pro的關鍵零配件包括不銹鋼和鋁框架、電源、內部電線和電路板及可選滾輪等。



Mac Pro電腦是目前Apple唯一在美國境內組裝生產的主要設備，該產品在2013年開始在德薩斯州組裝生產，6月有消息指，新款Mac Pro將轉移到中國製造，產品將於今年發售，售價由5,999美元起。



據悉，Apple還在為Magic Mouse、Magic Trackpad及為設備充電的數據線尋求關稅豁免。至於旗下的Apple Watch和AirPods產品已獲免除關稅。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。