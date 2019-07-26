股神世紀飯局當晚　孫宇晨傳現身波場幣聚會！

內媒報道，本周四(25日)，中國90後、波場幣(Tron)創始人孫宇晨與股神巴菲特的慈善午宴取消後，原來在當日美國時間下午五時半左右，孫宇晨和波場幣美國公司方面舉辦了一個小型的晚餐聚會，並邀請區塊鏈、數碼貨幣行業人士參與。



據悉，是次聚會地點是在三藩市Hotel Via的頂層露天平台舉行，大概有幾十人參加。在聚會入口處的桌上擺放印有波場幣Logo、BitTorrent Logo的棒球帽、T恤衫等紀念品供參加者自行領取，一旁還豎着一塊波場幣的招聘廣告，職位包括高級軟件開發工程師、高級產品設計、市場行銷經理等。



25日原本是波場創始人孫宇晨與巴菲特約定好的午餐日期，午餐地點是位於三藩市的一家高級餐廳，但就在三天前，孫宇晨對外宣布，由於突患腎結石疾病，取消這場花費了近500萬美元的天價午餐。



但與午餐同時計劃好的當天晚間的聚會卻照常舉行，在這場聚會門票的邀請郵件中這樣寫道：「近期有一些關於我們的創始人Justin Sun（孫宇晨的英文名）的新聞。不管現在發生甚麽，我們會致力於給你一場最好的聚會。」這一郵件的下款是波場幣團隊。



就在孫宇晨宣布取消與巴菲特午餐的同一天，有消息稱，他已經被中國官方機構實施邊控，但25日當晚，主角的孫宇晨終於現身了，在他的國際公關負責人Cliff Edward的護送下，任何人都能一眼看出，這位亞洲面孔的年輕人便是孫宇晨。



此時大約晚上8點，距離聚會正式開始的時間已經過去了近2小時，但卻是聚會人群的數量最高峰的時間，現場人數大約超過100人。



內媒記者現場詢問他的身體是否好些，孫宇晨回答說已經好多了。他並表示，對於取消與巴菲特午餐一事外界有誤解，實際上會在以後重新安排時間進行，最快也需要幾個月時間。



大約20多分鐘後，孫宇晨再次在Cliff Edward的貼身陪同下離開。



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