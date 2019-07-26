「非洲手機王」快變億萬富豪！

有「非洲手機王」之稱嘅深圳傳音控股日前通過上海交易所審批，預計即將會喺科創板IPO，成為科創板手機第一股。



招股書披露，傳音計劃發行不少於8,000萬股，最少融資30億元(人民幣‧下同)。而內地券商預測，傳音市值將達300億元。照咁計，傳音創始人竺兆江因為持有傳音15.39%股份，佢個人身家將會升至46億元。招股書同時睇到，由2016到2018年，傳音年年都賺錢，分別賺8,628萬元、6.77億元同6.57億元。



話說，傳音舊年喺非洲手機市場以市佔率近一半，力壓三星同華為，連續兩年蟬聯非洲整體手機市場榜首。即使用全球手機銷量嚟比較，舊年傳音手機出貨量達1.24億部，市佔率都有成7.04%，位列三星、蘋果公司(Apple Inc.)同華為之後，位居世界第四。



至於傳音手機點解咁成功？除咗係靠旗下3大手機品牌TECNO、itel同Infinix，售價由15至200美元，平到冇朋友之外，竺兆江仲透露，傳音成功在於本地化和差異化。首先，傳音開發出非洲本土語言手機輸入法，手機超長待機21天、專為膚色較深嘅非洲用戶特製嘅美顏自拍功能以至隨手機附送頭戴式大耳筒，皆因非洲人全都能歌善舞。



此外，非洲唔同電訊商之間嘅通話費好貴，多帶備幾張卡可以慳番唔少錢。但非洲比較窮，用戶手機只有一部，於是傳音率先喺非洲推出雙卡雙待機以至四卡四待手機，徹底俘虜晒非洲用戶嘅心！



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