財經評論：全球債市頻響警　經濟衰退來勢洶

全球債市出現一個不尋常的現象，就是債息跌勢不止。要知道，債券投資者並不是普通散戶，管理的資金不是細數目，即使負利率也要將資金泊入債市，其背後考慮離不開對經濟前景每況愈下的擔憂。再結合近期頻頻傳來國際金融機構大規模裁員、國際金價上升等現象，過去曾經歷的全球金融風暴前奏隱隱若現，投資者宜及早作好抗逆準備！



德、法10年期國債孳息率已跌至負數，反映在歐元區經濟風險不斷升溫下，資金湧往經濟底子較穩的德國及法國債市避難，總之安全至上，負利率亦在所不計。再看美國十年期債息處兩厘水平，正正反映聯儲局下周極大機會減息，以應對經濟風險。顯而易見，全球債市正反映經濟衰退的預期，而各大央行紛紛減息，基本上是對「經濟前景差」有了共識。



事實上，債券投資者多數是主權基金或大型機構，由於管理的資金龐大，難以在短時間內完成倉位調動。故大家可能會覺得，今時今日全球經濟尚屬平靜，美股仍處歷史高位，但債市的異常表現，加上國際金價升至逾五年高位，顯示資金的不安情緒，並正為一個中長期的經濟新周期作部署。



另一方面，繼德國及法國金融機構擬進行大規模裁員後，最近有消息指意大利的銀行亦會大舉削減人手。國際金融機構相繼瘦身、裁員，背後的考慮，也離不開對未來數年經濟前景及金融市場的悲觀看法，認為難以維持現有的經營規模。



歐洲央行行長德拉吉近日表示，預期利率將維持在目前或更低的水平，並至少持續至明年上半年，有必要時更會重啟購債等量化寬鬆計劃，「鴿」派口風路人皆見。事實上，在英國脫歐困局以及歐美貿易糾紛之下，歐元區經濟停滯不前，除製造業採購經理指數遜預期，出口訂單更創近八年最大跌幅，通脹率又遠低於目標水平，央行救市板斧不多，惟有再減息及大開印鈔機。問題是，減息放水的效應愈來愈弱，不斷重施故技，以債養債，只怕經濟已病入膏肓，藥石無靈。



美國聯儲局下周議息，市場預期將採取「防範性」的減息決定，意味美國即將確認正式進入減息周期。所謂「蜃樓海市幻無邊，太白撈月一場空」，投資者且別以為美國減息，必然能刺激經濟，一旦減息幅度達到半厘，市場可能會發現所謂的「防範性」只是一廂情願，事實是美國經濟放緩的速度較預期快，估值高企的美國股市還會有運行嗎？



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