外媒：特朗普叫停白宮官員建議讓美元貶值

政治新聞網站「Politico」引述消息人士稱，美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)曾向總統特朗普建議讓美元貶值，但遭到特朗普拒絕。



美元於周五回升，美匯指數報98.03，升0.22%。



報道指，特朗普政府內部一直在探討如何處理具爭議的中美貿易戰問題，以及在2020年大選之前，有甚麼方法抵銷美國經濟增長放緩。



消息人士透露，白宮官員於周二(23日)在橢圓形辦公室與特朗普進行會議期間，納瓦羅曾開口提議讓美元貶值，但即時被特朗普叫停了。



出席會議的還有很多高級官員，包括美國財政部長姆紐欽(Steven Mnuchin)、白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)，以及美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)等。



庫德洛在周五接受外媒訪問時表示，白宮已經排除了對貨幣的干預。



他又說，在聯儲局7次加息的情況下，美國經濟增長並不容易，認為美國GDP(國內生產總值)數據非常好。他強調美元仍是全球主導貨幣，指特朗普希望美元走勢穩定，並排除任何外匯干預。



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