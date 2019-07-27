東方日報B2：七月MPF人均賺不足1900元　大降8成

中美貿易戰及香港社會動盪不安影響投資氣氛，一眾「打工仔」的強積金亦受拖累。晨星(亞洲)截至7月24日數據顯示，7月份香港整體強積金微升0.6%，平均每名「打工仔」帳面獲利不足1,900元，較6月份約11,979元，大減近85%。其中，7月份港股組別明顯跑輸環球股票組別，有專家建議適時減持港股避險。



數據顯示，7月份強積金大部分組別上升，當中表現最佳為美國股票組別，上升2.69%，其次為中國及大中華股票組別，期內上升1.51%，之後為日本股票組別，上升1.23%。香港股票組別期內僅升0.71%，跑輸環球股票組別的漲1.12%。



今年首7個月計，表現最佳同為美國股票組別，累漲超過兩成，進一步拋離第二位、累漲13.85%的環球股票組別，並跑贏歐洲股票組別及香港股票組別的13.41%及12.66%累積漲幅。



回報方面，按截至今年3月底止強積金總淨資產值約8,933億元計算，不計入其後新供款，7月份整體強積金獲利53億元，平均每名「打工仔」帳面獲利約1,886元。按今年首7個月香港整體強積金累漲9.07%計，平均每名「打工仔」帳面獲利約28,519元。



此外，駿隆公布7月份強積金表現指數。截至7月22日，駿隆強積金表現綜合指數升0.16%，月內強積金人均回報341元，年內指數升幅為8.91%，人均回報為17,007元。



三大主要指數當中，7月的股票基金指數微升0.23%；混合資產基金指數升0.15%；固定收益基金指數升0.04%。若計算今年以來的回報，三大指數分別升12.07%、9.94%及1.62%。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，儘管7月底中美重啟貿易談判及美國聯儲局減息機會高，但屬投資者預期之內，相信不會對港股有很大刺激作用。他又預期，8月初恒生指數大約會維持在現水平上落，上破29,000點機會不大，8月下旬更有機會偏軟，跌穿28,000點。



對於已累積的強積金資產，他建議可按個人承受風險能力，按比例轉移至較保守的貨幣市場基金，等待股市前景轉趨明朗後始重新入市。雖然今年首7個月港元貨幣基金及其他貨幣基金僅升0.64%及0.67%，但在跌市時則發揮防守效果。



他續表示，港股下跌空間較上漲空間大，現時是減持時機。除貨幣市場基金之外，受惠減息的債券基金亦可考慮，即使後者7月表現不算突出。



至於每月供款部分，他認為不用急於投資港股強積金基金，特別是受息口與香港政治事件影響較大的本地地產股。美股短線亦適宜減持，因暫時市場不太關注整體美企盈利放緩情況，利好因素亦已差不多在股價上反映。



不過，羽白資產管理財富管理總監梁彥穎認為，觀乎近期香港政治局勢非常混亂，但恒指走勢依然穩定，顯示大戶不認為事件會對港股造成很大衝擊。



他又認為，一旦政治難題得以明朗化，而中美貿易談判又進一步成功的話，港股將扶搖直上，現階段不宜過分看淡，故不建議減持港股。



儘管如此，若聯儲局以預防美國經濟下滑甚至衰退為由宣布減息，市場風險會提升，投資者宜大幅減持股票比例。以現階段環球市況來看，「打工仔」可維持強積金投資組合不變。

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