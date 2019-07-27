美股收市：道指升51點　標指納指創新高

美企業績做好推動股指周五做好，其中，標指和納指創收市新高。道指收報27,19點，升51點或0.19%；標指收報3,025點，升22點或0.74%；納指收報8,330點，升91點或1.11%。



全星期計，道指、標指、納指分別累升0.14%、1.65%和2.26%。



陸續有更多美企公布次季業績，社交媒體Twitter次季盈利急增10倍至11億美元，主要是受益於稅務優惠；廣告收入亦按年增長逾兩成。Twitter股價全日飆升8.92%。



連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)業績勝預期，全球同店銷售增長達6%，其股價亦升逾8.94%；互聯網公司Alphabet公布，上季收入按年增19%，股價全日升9.62%。



晶片生產商英特爾(Intel)收入及盈利勝預期，惟股價逆市跌1.09%%。



另外，最新數據反映美國經濟穩健，但增速略有放緩，投資者仍然預期聯儲局下周會減息。美國次季國內生產總值(GDP)按季以年率計增長2.1%，高於市場預期的1.8%，但較首季的3.1%增速放慢。



市場亦聚焦下周中美將展開新一輪貿易談判。外國傳媒報道，美國白宮首席經濟顧問庫德洛淡化下周中美「面對面」談判的預期，直言不會有任何重大突破。



他說：「我不會期望達成任何巨大協議。當我與我們的談判代表交談時，我認為他們將重設談判階段，並希望回到5月停止的地方。」



他又透露，有兩項重要議題仍要解決，就是知識產權盜竊及強迫技術轉讓。



與此同時，中美貿易談判在下周展開之際，美國總統特朗普於周五(26日)向世界貿易組織(WTO)施壓，要求該組織重新審視對「發展中國家」的定義，並批評中國及其他國家因此而獲得不公平的優惠待遇。



特朗普在一份備忘錄中，指如果WTO在90日之內未有就此作出「重大的進展」，將指示美國貿易代表不再將該些國家視為「發展中國家」。



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