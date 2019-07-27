終於等到了？　傳Apple Card或8月上旬面世

蘋果公司(Apple Inc.)早於3月份已宣布將推出信用卡產品，外媒引述消息報道，其與高盛合作開發的「Apple Card」有機會於8月上旬面世！



據悉，iPhone用戶可透過更新iOS的最新版本iOS 12.4申請「Apple Card」，至於今年秋季推出的新iPhone，傳附設有「Apple Card」電子錢包，該錢包亦適用於iOS 13。為應付不支援以電子錢包結帳的商戶，「Apple Card」同時設有實體鈦金卡。



分析認為，對於Apple，推出信用卡是提供另一種在線服務，以鞏固現有iPhone用戶對公司產品的忠誠度。而對高盛而言，則可拓展消費者投資業務。另由於「Apple Card」鼓勵使用軟件進行交易，同時利用軟件追蹤帳單結餘及購物等一條龍服務，令銀行難以在「Apple Card」產品上賺錢。



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