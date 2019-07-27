統計局：上半年工企利潤跌2.4%　汽車及石油加工業重傷

中國統計局公布，上半年規模以上工業企業利潤按年下降2.4%，降幅比1至5月份擴大0.1個百分點。其中，第1季跌3.3%，第2季跌1.9%，呈降幅收窄態勢。單計6月份，規模以上工業企業利潤按年跌3.1%，5月則增長1.1%。



上半年工業企業新增利潤主要來源於建材、電力和電氣機械等行業。其中，新增利潤較多的為增長11.9%的建材行業，電力行業增長11.5%，電氣機械和器材製造業增長13% ，酒、飲料和精製茶製造業增長16.9%。



另外，上半年消費品製造業利潤按年增長7.4%，戰略性新興產業增長2.3%，高技術製造業增長0.4%；私營企業利潤增長6%。



至於6月底規模以上工業企業資產負債率為57%，按年降低0.3個百分點。其中，國有控股企業資產負債率為58.5%，降低1.1個百分點。



統計局工業司高級統計師朱虹表示，上半年工業利潤有所下降，主要是受汽車、石油加工以及鋼鐵等少數行業影響。由於市場需求低迷，上半年汽車製造業利潤大幅下降24.9%；受原油和鐵礦石價格上漲等因素影響，石油加工和鋼鐵行業利潤分別下降53.6及21.8%。



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