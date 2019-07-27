1周10大驚奇：股市「安全期」得番兩日？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月。雖然途中在3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂(結果4月23日破了)。隨後縱使貿戰升級，港股5月6日起反覆下跌，惟異象從未驚慌，並大膽預言平安到7月中至8月。



不過，本周異象認為是時候小心了，並預計股市「安全期」只餘兩日！大家不妨在國際視野中尋覓另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。



【1、異象！大鱷露手影：賭股市1個月內大跌】

異象之所以呼籲小心，皆因有迹象顯示大鱷正「出手」！先來看看俗稱「恐慌指數」的VIX指數。



該指數目前處於12水平，遠低於20的長期平均值，反映金融市場不恐慌。不過，就在紐約時間周三(24日)下午2時25分，突然有超過57萬張與VIX掛鈎的認購期權(睇升)成交，認沽期權(睇跌)成交則不足5萬張，使認沽/認購比率(Put/Call Ratio)跌至4年新低。



由於「恐慌指數」是愈升，反映市場愈驚，即股市極大機會陷入大幅調整，故認購期權成交急飆，意味着有大量資金預期股市偏向大跌。



報道指出，上述認購期權中，有一半是在1個月內(即8月24日前)到期，執行價格為20，即VIX指數的長期平均值。換言之，有巨額資金正對賭股市1個月內大調整。根據往績，當VIX指數急飆至20，反映股市短期內會大跌5至10%。



【2、大鱷露手影：依然睇淡 黃金至上】

講起大鱷部署，不得不提自今年初起，已不斷揚言看淡股市的「鱷王」達利奧！其創辦、目前管理資產達1,600億美元以上的對沖基金Bridgewater旗艦基金Pure Alpha，今年上半年表現創下20年最差，主因是市場炒作全球央行放寬貨幣政策，令環球股市及債市(債息跌)皆上揚，該基金大跌眼鏡。



截至6月30日止上半年，Pure Alpha累蝕4.9%，較今年1月時蝕4.5%稍為擴大，反映基金完全沒有「食正」股債升浪，「鱷王」有過早睇淡、押錯邊之虞。不過，報道又引述知情人士指出，若截至7月中，該基金蝕幅收窄至1.45%，反映7月上半月有較大幅度的正回報。



據媒體估計，由於「鱷王」極為看好金價，旗艦基金7月蝕幅收窄，或許與金價大幅上揚有關，而不是轉軚增持股票或債券。



換言之，或許「鱷王」睇淡的「果效」正是時候兌現！若是如此，小心股市會有較大幅度調整。



【3、以史為鑑：全球股市「安全期」得番兩日？】

大鱷部署做淡，亦獲往績支持！美國聯儲局將於下周三(7月31日、香港時間8月1日凌晨2時)公布議息結果，減息已無懸念。原來根據往績，由周三(24日)起直至下周二(30日)的5個交易日，美股是100%上揚，投資者不妨留意這「5天安全期」。



紀錄顯示，自1990年起，聯儲局一共有6次減息歷史，就在減息前5個交易日，美股均100%上揚！其中，標指累升約2.5%；道指累升約2.8%，納指更累飆約3.9%，因科技股平均大升4.1%。



換言之，股市「安全期」恐餘下兩日！



7月31日之後會怎樣？曾任美銀美林分析師、現為Richard Bernstein Advisors投資組合策略師Dan Suzuki本周警告，股市調整風險上升。他說：「如果你有細心研究歷史，減息對股市是熊市訊號多於牛市訊號。即使經濟沒有衰退，例如1998年，也不代表股市不會跌，當年所謂『防禦式減息』就令股市短期大跌19%，之後才實現『終極一升』。」除了1998年，上次是2007年9月，美股「牛市」證實10月見頂。



因此，他表示，無論下周是減息0.25厘或0.5厘，也改變不了經濟增長放緩的事實，短期內有可能讓股市調整5至10%。



【4、香港時間8月1日凌晨後 市場會轉軚？】

除了Suzuki，瑞穗美國首席經濟學家Steve Ricchiuto更警告，若聯儲局在下周落實減息，將是重大政策失誤，主因是信貸質素及美國金融機構的健康程度將會成為問題！一旦經濟爆煲，復原時間將十分漫長。



他指出，美國過去3次經濟衰退，即1990至1991年、2000至2001年，以及2007至2009年，全部都是由信貸泡沫觸發，形成原因就是聯儲局放寬貨幣政策。由此預計，第4次錯誤將會重演，而且更大鑊。



他警告，減息將使借貸者落入難以想像的風險境地，一旦爆煲，社會要承受的不必要成本將會增加(即經濟學的「無謂損失(Deadweight loss)」)，加深下次經濟衰退程度。如衰退加深，復原時間就更漫長。



若以史為鑑，1980年代末期之前，每次經濟衰退後，就業市場都能迅速復原，通常一年之內，所失的職位會完全被修補。不過，自1990至1991年就改變了，原因在於信貸市場的結構由簡單的「儲蓄與貸款」，轉至以「按揭」為主。這結構重組讓社會承受衰退時產生的成本增加，當時的美國就業市場需要近兩年時間才能復原。



到了2000至2001年，由於聯儲局放水釀成科網及樓市「雙重泡沫」，在經濟爆煲後，就業市場需要約3年時間才復原；2007至2009年那次復原期更需要近5年。



因此，他警告，聯儲局目前不願意採取任何措施讓樓市泡沫降溫，明顯是醞釀政策失誤，後果難以估計。



【5、又有準繩經濟指標響警 似08年海嘯前？】

事實上，目前又有一項或許被投資者忽略的經濟指標「亮紅燈」！這就是芝加哥聯儲全美經濟活動指數。該指數是每月發表，結合85個指標，以衡量美國經濟實力和通脹指數。



該指數6月跌至-0.02點，遠差過市場預期的+0.1點，為連續7個月呈現「負值」。專門以史為鑑的研究公司Bespoke Investment Group聯合創辦人Paul Hickey表示，根據往績，該指數連續7個月或以上呈現「負值」時，經濟衰退將隨之發生。



回看2008年金融海嘯前，該指數在2007年下半年就一直處於輕微「負值」水平，當時美股在10月仍創新高，結果指數在2008年2月跌至-1水平後，一直不能反彈，10月就上演了金融海嘯；2000年至2001年科網爆破時的走勢也差不多。



因此，投資者絕對要留意該指數未來走勢，如果能重返「正值」固然好，否則跌至「-1」水平的話，就要小心經濟衰退近在眼前。



【6、全球經濟新危機！南韓「不結婚」運動】

講了整體大市，或許介紹一下全球最新「運動」！繼「#MeToo」運動後，目前全球正開始流行「#NoMarriage」(不結婚)運動，當中尤以南韓力度最強，追求獨立、不婚的女性正在增加，恐為已陷人口危機的世界經濟增添不明朗因素。



南韓目前為全球出生率最低的地方之一，令政府對未來人口及經濟面對的挑戰甚為苦惱。其中，勞動力減少將直接影響養老金的滾存，因人口老化讓養老金開支大增，惟不夠年輕勞動力注入資金，釀成「缺水」的潛在危機。



論及出生率，該國自2016年以來，已是擁有36個成員國的經合組織(OECD)亞太區「榜末」，估計2019年出生率更低。根據世界銀行數據顯示，南韓及波多黎各是2017年全球出生率最低的地方，每1,000人只有7個小孩，之後是日本及香港。



南韓今年4月官方數據顯示，出生率未見回升，2月更按年跌7%，故料2019年死亡人數應多於出生人數，形成「自然人口」下跌。再者，根據其他機構調查顯示，更少南韓女性相信「婚姻」是必須，在2010年約有64.7%女性認為需要婚姻，但2018年已大降至48.1%。



隨着出生率不斷下降，已威脅到勞動力。官方估計，在2017年後的10年，即2027年前，具有生產力的人口將大跌250萬人，老年人口將增加450萬人。2017年官方估計潛在勞動力約3,760萬人，料2067年將急挫逾半，至1,780萬人。



人口結構轉變大幅影響各行各業。舉例來說，首爾有超過20%結婚場所倒閉；教育局在今年較早前宣布，明年2月前關閉3所小學和1所中學，其他中學也要與小學進行合併，以應對學生人數下降。其中，釜山的小學生在過去9年大跌26%，由2010年的199,407個學生，跌至2019年3月的147,340個學生；中學生人數更勁跌43%，高中則跌40%。



【7、全球人口危機！連後生仔最多的印度也告急】

南韓是人口小國，可不用理會？印度人口總數與中國不相伯仲，同時是全球年輕人口最多的國家，惟「人口紅利」已餘下不足20年。換言之，全球人口危機是真實的，若年輕女性繼續不願增加生育，將嚴重影響經濟活力。



據印度財政部報告顯示，該國人口結構中，0至19歲比例高峰期已過，即未來年輕力壯的人口會放緩，估計20年後，印度就會步上日本、中國後塵，60歲以上老人比例將超過14%，符合世衛定義的「老人社會」。



印度年輕人口減少，其中一個原因是世界銀行指出，該國在改善教育制度上做得不夠，整體教育相關排名在全球157個國家中，僅排115位。該國年度財政預算之中，教育開支僅佔整體3.4%，與去年差不多，但較2015年的3.8%下降。由於教育做得不好，年輕人收入自然不高，繼而影響結婚及生育。



【8、大戶揭秘！很多企業正把部分產能撤離中國】

講了人口危機，或許說說大眾關心的中美貿戰。全球最大投資管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)本周透露，不少企業正將供應鏈搬出中國，已沒有耐性等待中美貿易戰結果！



他說：「我們從很多企業的行政總裁(CEO)裏聽到，目前有更多、更多的供應鏈正遷出中國。人們不等了，很多企業沒有在等中美貿易戰的結果。」



事實上，據外媒報道，目前已知的機構當中，有超過50家企業正把部分生產線遷出中國，包括蘋果公司、任天堂、戴爾等。



就此，中國工業和資訊化部副部長辛國斌周二(23日)表示，受市場、成本、經濟等因素影響，部分外資企業決定撤出中國市場，也有一些中國加工製造業，前往成本更低的國家，找尋投資和發展機會，這都是正常的企業經營行為。資本向低成本地區流動是客觀規律，「對此，我們也沒有必要大驚小怪。」



他強調，就目前掌握的情況來看，製造業外移規模不大，基本上仍以中低端企業為主，對中國經濟增長、產業升級、就業等影響是可控的。他又稱，全球經濟增長放緩、貿易霸淩主義大行其道，在經濟全球化背景下，任何國家都不可能置身事外，「打貿易戰沒有贏家」。中國除了要面對外部因素外，亦要處理國內產業轉型升級的「陣痛」，以及既有的結構、體制性矛盾，「不確定、不穩定因素明顯增加。」



【9、香港小心！全球裁員潮冇花假 巨企動輒炒萬人】

隨着中美、甚至日韓貿易戰持續，造成經濟放緩的惡果，已開始引發全球裁員潮，不少企業動輒部署裁員萬人，有「亞洲盛衰溫度計」之稱的新加坡也未能幸免，反映同為外向型經濟體的香港形勢不妙，大眾宜多加警惕、未雨綢繆。以下是較值得關注的例子：



●新加坡

新加坡封測大廠(即專門為產品做封閉測試)聯合科技(UTAC)行政總裁John Nelson透露，已在新加坡啟動重整，可能導致年底裁員10至20%。他解釋，由於新加坡租金、工資，以及必要開支等費用高，為確保公司在新加坡未來的業務，可能會增加工廠關閉的天數及工人放「無薪假」的日子。



UTAC全球員工達10,280名，其中約1,700名在新加坡。



與此同時，蘋果公司供應商奧地利微電子(AMS)亦在新加坡裁員，發言人Patricia Moosburger稱，減少了新加坡員工，以適應上半年消費市場放緩及提高製造效率。雖然該公司未透露裁員人數，但有新加坡媒體稱多達600人。



●中國內地

外國傳媒報道，中國政府從沒有公布有關貿易戰對就業市場的影響，僅強調「整體穩定」。不過，有機構就估計，中國工業在2018年7月至2019年5月之間，有500萬人失業，其中約180萬至190萬人是受貿易戰影響。工業失業人數約佔整個行業從業員約3.4%，佔全國就業約0.7%。



●日本

日產汽車周四(25日)披露，裁員數量較原本計劃增加一倍有多，將在全球裁員約12,500人，相當於員工總數1/10，亦為5月宣布裁員4,800人計劃的兩倍有多。該公司又表示，到2022財年，將在全球削減產能10%，並在此期間將產品組合減最少10%，以提高產品競爭力。



●德國

德國最大銀行德意志銀行周三(24日)公布，今年第2季錄得虧損約31.9億歐元(約270億港元)，差過市場預期；相對去年同期錄得淨利潤3.61億歐元。該行7月初已宣布大規模重組計劃，當中涉及2022年前大幅裁員1.8萬人，佔總人手1/5。



德國媒體周三亦報道，該國經濟去年底已「出事」，製造業表現差劣，明顯已陷入衰退。目前德國企業正將人手變成「短期工」，不少企業尋找透過減少工時，以達致減薪效果。



●意大利

外國傳媒周一(22日)引述消息人士透露，意大利最大銀行裕信(UniCredit)正考慮裁員最多1萬人，並削減營運成本，為該行新戰略計劃的一部分。消息稱，最終裁員數字仍在評估，可能較1萬人少得多，將涉及意大利國內外的員工。消息又透露，該行亦考慮將其他營運支出減少最多10%。



●美國

外國傳媒於6月底報道，美國3大車廠之一的福特汽車(Ford)宣布，將在2020年於歐洲大幅裁員1.2萬人，目標是令業務回復盈利。公司表示，已停止位於俄羅斯的3間廠房產能，正關閉法國及威爾斯廠房，並削減西班牙及德國的產量。一連串動作料會裁減約1.2萬名員工，佔歐洲員工20%左右。



【10、講你都唔信！40%美國人連3千蚊應急錢都冇】

最後分享一下「慳啲」概念！2018年美國聯儲局調查了1.2萬戶家庭，發現40%美國人難以在突如其來的情況下，拿出區區400美元(約3,120港元)應急，可能必須變賣一些資產或舉債，才能支付應急費用。這凸顯非常多美國人「冇錢剩」可能與債務沉重有關。



事實上，除了聯儲局發現40%美國人難以支付400美元應急費用外，另有調查發現，20%美國人銀行存款亦低於400美元，即使每年收入達10萬美元(約78萬港元)以上的美國人，也有1%人的存款低於400美元！



換言之，美國人多是「月光族」！波士頓學院退休研究中心成員Anqi Chen認為，此現象與信用卡帳單有關，因該中心曾有研究發現，如果將接受調查的美國人銀行帳戶餘額，扣除信用卡債務的話，結果與聯儲局的調查結果十分接近。



當中有17%家庭更表示，儲400美元很困難，因高收入的人要面對供樓、分期付款之苦，當中近半更涉及學生貸款。正當很多美國人「冇錢」是因最近失去工作或只有高中學歷之際，更多人是「窮忙」，他們的薪水是轉交給「債主」。他表示，這可以解釋到為何連中高收入家庭也沒有應急錢。



因此，他十分擔憂，因許多美國家庭連應急錢也沒有，更不用說退休金了。



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