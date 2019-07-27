傳教主舊戰友與監管機構會面　宣揚Fb「拆骨」論

一直認為社交網巨擘Facebook(Fb)行政總裁朱克伯格的權力過大，並揚言公司是時候「拆骨」的Fb聯合創始人休斯，據外媒報道，他近日積極與美國政府官員及監管機構磋商，以長達39頁的幻燈片，遊說他們將Fb收購回來的Instagram及WhatsApp分柝出來。



休斯和朱克伯格是哈佛大學宿舍室友，2004年在房間內創立了Fb。



事實上，本周美國司法部亦宣布對科技巨擘展開新一輪廣泛的反壟斷調查，調查這些公司在互聯網搜尋、社交媒體、網上零售服務的主導行為，是否涉及反競爭行為。雖然當局並無點名調查哪些企業，但指涉及搜尋引擎、社交媒體和網上零售服務公司，暗指Google母公司Alphabet、亞馬遜、蘋果公司(Apple Inc.)及Fb。



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