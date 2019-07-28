陳鳳珠：融資渠道收緊　內房或加快推盤回籠資金

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄表示，港股繼續呈上落市格局，暫時未能企穩100天線28,600點水平。市場憧憬中美貿易談判於下周展開，加上聯儲局將召開議息會議，估計會逐步利好投資氣氛。



美國多間企業申請向華為供應產品的豁免限制，或反映美企失去華為的訂單對業務有負面影響，預期美國有機會逐步放寬企業對華為供貨的禁制。另外，華為已與兩間加拿大電訊企業合作，於當地偏遠社區提供高速無線上網服務，並已根據安全評估計劃獲得批准，且為主要基建，可見公司的設備並沒有涉及國家安全問題。除海外發展漸明朗化，預期公司於內地的5G發展亦會加快，工信部表示今年主要於大城市部署5G，隨着下一步工作的展開，農村亦為5G部署的重點。



另外，工信部表示今年內地的工業預期增長目標為5.5至6%，上半年內地的規模以上工業增加值增長6%，達到全年目標的上限。雖然貿易戰對內地的工業構成影響，但整體表現仍然平穩，且內地將會對受中美貿易影響較大的集成電路設計及軟件產業等實施所得稅減免措施，以支持行業發展。



其實，內地的經濟持續增長及產業升級，部分加工製造業轉移至成本較低的發展中國家生產實屬正常，企業向低成本地區投資發展為趨勢，因此，即使部分外資企業將廠房轉至其他國家，對內地的經濟情況未會構成嚴重影響。因內地的經濟結構正逐步轉型，近年內需消費升級，高科技及創新科技發展成為經濟增長的引擎。



內房方面，銀保監嚴查違規向內房企業提供表內外融資、違規「首付貸」的行為，並向部分房地產貸款較多及增長較快的銀行作出口頭通知，要求控制房地產貸款額度。早前當局已要求信託公司控制地產信託業務規模增速，估計正逐步限制整體房地產貸款規模。



同時，發改委亦要求內房企業發行外債只能用於置換1年內到期的中長期境外債務，相信多項措施均以防止地價或樓價過度上漲為目標。由於融資渠道收緊，內房的融資成本或會上升，而房企可能會加快推盤增加資金回籠速度。



(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票)



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

