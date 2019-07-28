曜熊理財：貨幣寬鬆利好環球基金

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉在東方產經「專家點評」專欄表示，全球新一輪貨幣寬鬆已經到來。美國聯儲局連續釋放鴿派信號，7月底基本會開啟降息周期，歐洲央行近期也表示可能降息和重啟量化寬鬆，此前印度、新西蘭、澳洲等央行已率先降息，期後再有南韓、印尼、烏克蘭、南非四國同時降息。環球基金將受益。



受中美貿易戰影響，全球經濟表現不理想，美國總統特朗普要求聯儲局減息，以振提經濟，全球新一輪寬鬆周期因此到來，房地產、股票及流動性敏感的資產將持續受益。



從長期投資及資產配置的角度而言，目前的確是布局的好時機。中長期來看，專注於資產配置的基金所能發揮的作用愈來愈大，其更能分散化地配置有前景的資產，這對普通投資者的財富管理而言將更有幫助。



不過，由於中美仍未達成貿易協定，反彈利好因素逐漸被消化，指數重回波動格局，短期尚存不確定性，一時難以做出方向選擇。市場存在不明朗因素，後續可以稍為樂觀，環球股票基金可留意。



中國國內寬鬆基調延續，不排除超預期寬鬆。6月國內經濟資料改善，財政已在發力，但後續仍不排除降准等舉措提前到來，至少不會再見到類似二季度的政策基調邊際收緊。目前市場短期仍處於波動為主階段，中美貿易協定未達成，市場難有所表現，但積極因素正在積聚。



曜熊理財策略理財顧問 梁肇晉



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