葉尚志：中芯國際目標看10.5元

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄表示，港股繼續處於整理悶局，並且已維持了有逾兩周時間，謹慎觀察氣圍已見形成，要打開扭轉過來的難度是有所增加了，需要有強烈利好消息來刺激觸發。



然而，權重指數股友邦保險(01299)已率先創出了歷史新高，而騰訊控股(00700)亦跟隨創出兩個月新高，對大盤可以構成維穩推動作用，對後市可以保持正面態度看法，操作上可以繼續選股來跟進。



中芯國際(00981)是5月大跌市、逆流而上的強勢股，目前仍在延續反覆向好的發展走勢，而股價又再一舉站回到10日、20日和50日線之上，半導體行業景氣度出現回暖上升，加上預期第二季下游廠商開始補庫存，都是正面利好的消息因素，建議可以繼續關注吸納的機會。在不明朗因素困擾下，全球半導體行業在上半年都面對較大挑戰。然而，以近日費城半導體SOX指數又再創出歷史新高來看，行業景氣度有出現回暖上升的情況。



另一方面，中芯國際的首季營收出現了增速下滑，但是隨着第二季下游廠商開始逐步恢復庫存補充，估計公司二季度營收將有接近20%的環比回升。建議可於現水平吸納，止蝕於8.5港元，目標看10.5元。



(作者為註冊持牌人士)



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