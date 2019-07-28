鄭勤龍：白銀短期內或面臨下行壓力

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，從卦象顯示，白銀走勢正處於《火天大有》變《天風姤》之中，在易經八卦中，「火」在天上可類化為太陽，因此「大有」卦亦有太陽高掛之意，在中國傳統的農業社會中乃為吉兆。



近日白銀的走勢明顯轉強，而且更創下了從2016年以來表現最好的單周升勢，加上現時白銀的價格已相比於2011年的高位下調了超過60%，導致已沉寂多時的白銀又開始引起了全球投資者的關注。



白銀的主要需求有一半是來自於工業用途，如醫療設備、智能手機、汽車以及太陽能電池板等電子產品都含有白銀。現時已有不少國家將太陽能發電作為長期可再生能源政策的重要一環，由於「大有」卦有太陽普照萬物之象，因此亦有利於太陽能發電產業的需求。



據EnergyTrend的報告顯示，全球太陽能電池板的需求於2019年將增加至125.5吉瓦，相比於2018年有16%的增長，而且預計增長趨勢將持續到2020年。



除此之外，根據法國興業銀行駐倫敦分析師Robin Bhar的估計，2019年的白銀產量只在2.6萬噸左右，將是2013年以來最低，意味着白銀或將面對供不應求的情況。



然而由於「姤」卦為陰陽消長的轉折點，代表着陰氣的歸來，根據易經陽氣上升而陰氣下降的法則，預示白銀在短期內的價格或將面臨下行的壓力，因此有意入市的投資者或可等待白銀價稍微回調之後才考慮入市。



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