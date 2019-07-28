陳健豪：英鎊雖弱　但追沽風險不少

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，近日國際金融市場跟香港一樣立立亂，美元在周二(23日)不知不覺間就升至兩周高位，前一天美國總統特朗普和國會領導人達成初步協議，同意將債務上限延長兩年，消除了市場對今年稍後時候美國政府違約的擔憂，令近日美國除了已消化的減息預期外，又少了一個負面因素。



美元反彈，除了美國負面因素減少外，其他央行的動作都幫了一把。其中佔了美匯指數比重高達57.6%的歐元，在歐洲央行的立場在最近幾周似乎出現了一定程度的變化，歐元區7月份消費者信心在近月低位徘徊，能否守住兩年低位1.1100將成為市場焦點。



其餘央行例如新西蘭央行，繼5月份減息後，近日亦宣布重新考慮非常規政策，加上澳洲央行上周繼連續兩月減息後仍暗示息口未見底，連同新興市場眾多央行如南韓亦先後減息，在此消彼長下，美匯指數已升近6月份高位97.77水平，暫時未見逆轉，即市走勢必須跌穿97.3至97.6支持區才能說服美元淡友嘗試入市。



英鎊弱勢亦屬另一突出美元強勢的因素，該國保守黨黨魁選舉，一如市場預期由強調會「硬脫歐」的前外相約翰遜擊敗侯俊偉，令英鎊兌美元一度逼近今年低位1.2380，同時筆者早前提及1.2360支持仍屬一重要水平。事實上，政客上任前後兩副嘴臉、講一套、做一套是極為常見的是，始終身在其位，同樣面對參眾兩院的壓力，英鎊自去年第二季起於1.44下方見頂後反覆下跌，今年第一季亦於接近1.34水平見頂，目前1.24水平已屬極低水平。



過去3年英鎊就只圍繞「硬脫歐」三個字給市場沽空的藉口，相信要藉此沽出英鎊的投資者已早早入市，目前才後知後覺入市的投資者，賭的就只是落實「硬脫歐」一事，「Sell the rumour buy on fact」的投資定律下，若直接賭最終結果，似乎都是五十五十。



技術上，英鎊兌美元重要阻力在1.2580至1.2590，一旦升穿此區，後市似乎將反覆升至 1.2800水平。



當然，下周就屬聯儲局議息會的大日子，利率期貨100%仍打賭聯儲局在一眾環球央行放鴿、中美貿易爭端未解決、英國脫歐、環球通脹低迷下必須減息，到年底仍有38.5%需要減息3次的預期下，亦屬另一限制美元進一步上升的因素。



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