鄺紫珊：金價有支持　善用ETF部署

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，市場普遍高度注視美國聯儲局7月底是否會減息，結果與否直接影響各種投資工具的升跌，投資者也可因應調整其資產配置，預期聯儲局減息與否，黃金可將受惠，投資者可趁調整時進場布局。



由於預期主要央行將推出鴿派貨幣政策，加上中東局勢發展及持續的貿易戰都為金價提供支持。曾有分析員指出，金價走高與聯儲局減息的預期有關。若一旦減息，持有黃金的機會成本將降低，將會有更多資金流入黃金。



市場普遍預期聯儲局將在7月底的利率決策會議上減息，並估計7月底減息機率超過八成，幾乎已預期將減息25點子，至於減息50點子的機率則為18%。



減息與否及減息幅度幾乎已反應市場走向，因為聯儲局的減息動作可顯示為預防性減息或是連續性減息，如果是前者，那代表經濟回溫，市場多方將朝正向以升勢回應；如果是後者，則市場將反轉向下。聯儲局7月底若減息，將會是這次加息循環中的中段休息點，若數據好轉，很可能馬上恢復加息；假若金融市場出現泡沫，很可能再出現連續的減息循環。



在目前減息環境下，建議投資策略可善用黃金交易所買賣基金(ETF)等工具部署，相信不論聯儲局是否減息，黃金都有上升空間。對於黃金ETF的優勢，除可成為避險工具外，黃金ETF的走勢表現也相對貼近黃金現貨價格，在交易所即能交易買賣，也可透過槓桿反向ETF作短線操作，投資也相當靈活。不過，投資者需注意若涉及黃金期貨等有較高槓桿成分的黃金商品，風險也相對較高，其投機性質是多於作避險及投資增值看升的黃金ETF或實金的產品，投資者需注意當中的投資風險。

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