御峰理財：英國政治狂人不是傻人

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，今年下半年最大的經濟危機，不是貿易戰，而是英國脫歐。有「英國特朗普」之稱的倫敦前市長約翰遜，以66%的得票率，成為保守黨新黨魁。他成為新首相後隨即籌組新內閣，當中超過一半屬新閣員，而最重要的3個職位(外相、內政大臣及財政大臣)皆由強硬脫歐派出任。



英國前首相文翠珊方案在國會內遭多次否決，在黨內外皆不受歡迎。既然較為走溫和路線失敗，政治只能往激進方向去。身為強硬脫歐派的靈魂人物，約翰遜表示不論最終能否與歐盟達成協議，也會如期於10月31日離開歐盟。可是，在他當選為保守黨新領導的當日，歐盟發出祝賀之餘，重申不會重新談判脫歐協議。那約翰遜怎樣重啟談判呢？



答案就是拒絕支付歐盟390億英鎊的分手費，即英國曾向歐盟承諾項目的開支尾數。在入主唐寧街10號後的首次公開發言中，約翰遜表明若果發生無協議脫歐，分手費必定付諸流水。然而，他稱硬脫歐的可能性極低，有信心爭取沒有後備方案(backstop)的脫歐協議。事實上，脫歐三大問題(分手費、貿易和國民流動、愛爾蘭邊界)中，以愛爾蘭邊界問題最為困難。



在2018年，歐盟佔英國出口總額46%。如硬脫歐出現，英國將以世貿組織的規定與歐盟國進行貿易。更重要的是，歐盟與70多個國家簽訂的40多份自由貿易協定，將不適用於英國。因此，讀者可以預見未來英國出口成本將會大增。英倫銀行早前指出，在最惡劣的硬脫歐情況下，英國GDP或於1年內萎縮8%，超越2008年金融海嘯期間的6.25%跌幅。



約翰遜的談判手段是否高明，在未來3個月來自有分曉。筆者暫時相信硬脫歐的機會較細，因為英國及歐盟的領導人都不想硬脫歐出現。反觀受貿易戰拖累，香港首季GDP按年增長僅0.6%。上周日(21日)元朗「白衫軍」無差別毆打市民，資料顯示在其後的數十小時內，搜尋「移民」的人數字飆升。要是人才不斷離開，香港這個國際金融中心遲早崩塌。

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