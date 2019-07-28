潘梓生：美國議息在即　金價維持趨勢向上

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，上周本欄曾提及金價因聯儲局官員發表鴿派言論，受刺激而突破三角形形態，走勢應維持向上。不過，及後紐約聯儲局發言人指該局行長言論僅屬學術討論，令市場空歡喜一場，市場現時預期聯儲局下周減息半厘的機率僅於20%左右。



早前市場對聯儲局減息的預期大幅波動，近日已趨於穩定，相信即使僅僅減息1/4厘，市場也不會大為失望。



因此，聯儲局若公布只減息1/4厘，金價可能只會稍稍受壓，市場更為關注是今年年底前當局的利率取態，現時預期9月有超過7成機會再減息；另由現時至年底，市場認為超過一半機會總共減息3次。由於當局對息率預測比市場預期為晚，若聯儲局息率點陣圖顯示年底前將減息兩次，已足以令市場感到興奮。



雖然金價早前突破三角形後回落，但未平倉合約仍然比6月中急升時為高，金市走勢仍然相對樂觀，有望繼續突破向上挑戰1,470至1,480美元。不過，金價現時處於6月至今延伸的上升軌附近的支持，若短期失守1,410美元，早前提及的三角形突破將會失效，屆時獲利平倉盤可能湧現，令金價可能先行回落至1,380美元再作整固。



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