【星期一．炒啲乜】睇實兩大重磅消息　捕捉投資機會

本周有兩個重磅消息不可不知，就是中美貿易談判及美國聯儲局議息結果。全球新一輪貨幣寬鬆已悄然來襲，除聯儲局不斷釋放鴿派信號外，歐洲央行亦表明可能降息或重啟量化寬鬆，而印度、澳洲及南韓等多國亦先後降息。



除了環球經濟危機外，英國脫歐問題亦值得聚焦。有「英國特朗普」之稱的倫敦前市長約翰遜入主唐寧街10號，未知這位脫歐作風強硬的英國新任首相會如何「拆彈」，對英國脫歐進程又有何影響？



不過，市場炒作聯儲局減息已非新鮮事，中美貿易協定一日未達成，市場亦難有所表現，上周五(26日)港股收跌196點，至28,397點，令7月至今累積漲幅盡化灰，倒跌144點。大市會否死灰復燃？在局勢變幻莫測之際，可參考《東方產經》專家們的各路分析與建議，為投資做好備戰。



1、【御峰理財：英國政治狂人不是傻人】

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2、【曜熊理財：貨幣寬鬆利好環球基金】

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3、【鄺紫珊：金價有支持 善用ETF部署】

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4、【潘梓生：美國議息在即 金價維持趨勢向上】

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5、【陳健豪：英鎊雖弱 但追沽風險不少】

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6、【鄭勤龍：白銀短期內或面臨下行壓力】

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