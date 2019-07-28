港府：短期經濟難言樂觀　失業率或回升

財政司司長陳茂波在其網誌表示，香港經濟動力自去年持續轉弱，增長速度由去年首季的約4.6%，逐季跌至今年首季僅增長0.6%，是近十年來最差的季度。外圍不明朗持續困擾，近期的社會事件令市況更為疲弱，香港短期經濟展望難言樂觀。



政府本周會公布第二季本地生產總值實質增長的預先估計數字。因應外圍宏觀經濟和本地經濟狀況，當局會就今年經濟增長預測進行中期覆檢，務求令預測更貼近未來數月的可能變化。



回顧過去幾個月，外圍影響所及，香港出口疲弱，出口貨值已連跌8個月，跌幅由去年底的不足1%擴大到上月的9%。而旅遊及零售方面，訪港旅客人次在今年首5個月，平均每月升幅為15%，但6月份增幅已放緩到8.5%。加上本地居民的消費意欲明顯減弱，香港零售銷售貨量跌幅由首季的1.6%，擴大到4至5月份的3.3%。根據生產力促進局的調查，中小企營商信心指數跌至3年來最低，反映營商信心進一步動搖。



整體經濟下行最終難免會傳導到就業市場，意味失業率有可能從現時2.8%的低位回升。部份受影響較大的行業，例如出入口、批發和建築業的就業狀況已開始轉弱；倘若消費市道繼續疲弱，零售、餐飲等行業的就業情況和收入，也會受到一定壓力。政府會從「撐企業、保就業」的大方向，考慮應對措施，以穩經濟、利民生。



金融市場方面，港元資金流未見異樣，政府會繼續密切監察市場情況，防範可能出現的風險。他重申，香港銀行體系資產質素優良，流動資金和資本充足率遠高於國際標準，非常穩健。



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