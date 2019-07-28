樓價UPDATES：高景大廈1971年僅6.2萬　現售1158萬

部分長情業主趁現時樓價高企，出貨套現，大坑高景大廈有單位48年升值約186倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●高景大廈本月至今累錄兩宗二手成交個案，包括高層C室，實用面積567方呎，採兩房連工人套房設計，連車位以1,158萬元易手，實用呎價20,423元。原業主早於1971年以約6.2萬元入市，帳面獲利約1,151.8萬元。屋苑現時有3個放盤，叫價1,200萬元起。



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九龍區



●長沙灣碧海藍天2座中低層A室三房戶，向東北享內園景，實用面積577方呎。業主以約2.5萬元放租數日，即吸引外區客洽詢，議價後減價1,000元，以2.4萬元租出，實用呎租約41.6元。



●紅磡環海‧東岸1C座中層E室，實用面積241方呎，為開放式間隔，享海景，以1.3萬元租出，實用呎租約53.9元。屋苑約有20個單位租盤，月租叫價由1.25萬元元起。



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新界區



●車位需求大，租金穩步上升。天水圍嘉湖山莊麗湖居一個雙號車位，剛以2,800元租出，若以業主1997年9月購入價以48萬元計，回報率約7厘。



●馬鞍山居屋錦英苑F座高層6室，實用面積401方呎，為兩房間隔，外望可享翠綠園景。單位於去年11月初放售，原開價550萬元，經議價後減價32萬元，於已補價自由市場價以518萬元成交，實用呎價12,918元。屋苑本月至今累錄得3宗二手成交個案，平均實用呎價約13,005元。

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